Más sueldo y más teletrabajo, pero menos optimismo: así ven su situación los trabajadores TIC

Trabajar en tecnología sigue situando a muchos profesionales en una posición más favorable que la media del mercado laboral español, pero eso no significa inmunidad frente al contexto económico actual. Según una encuesta de InfoJobs, los perfiles TIC mantienen mejores salarios, mayor capacidad de ahorro y más flexibilidad laboral, aunque también crece entre ellos la percepción de pérdida de poder adquisitivo y de que cada vez hay menos margen para mejorar sus condiciones.

El informe, difundido con motivo del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, apunta que el sector sigue liderando aspectos como el teletrabajo. Según datos del ONTSI citados por InfoJobs, el 83,4 % de las empresas tecnológicas permite esta modalidad.

Más sueldo, pero menos sensación de mejora

La encuesta muestra que los profesionales TIC valoran su salario con una media de 5,8 sobre 10, frente al 5,2 del conjunto de la población ocupada. Además, el 23 % asegura sentirse muy satisfecho con su sueldo, frente al 20 % del total de trabajadores, mientras que el porcentaje de insatisfechos es menor (27 % frente a 33 %).

También aparecen diferencias claras en ingresos: el 43 % de los profesionales TIC percibe más de 2.000 euros mensuales, frente al 23 % de la población ocupada general. Pero esa ventaja no evita el deterioro de percepción económica. El 37 % asegura que su capacidad adquisitiva ha empeorado en los dos últimos años, una cifra prácticamente igual a la del conjunto de trabajadores (38 %).

Entre quienes han perdido poder adquisitivo, el 85 % ha reducido gastos, principalmente en ocio, vacaciones y compras personales o del hogar.

Más intención de pedir subidas

La intención de reclamar mejoras salariales también es más alta. Según InfoJobs, el 31 % de los profesionales TIC quiere pedir un aumento de sueldo, casi el doble que el conjunto de trabajadores (17 %). Además, el 34 % de quienes planean solicitarlo aspira a incrementos superiores a 5.000 euros brutos anuales.

Pese a ello, también empeora la percepción sobre las oportunidades laborales. El 40 % considera difícil encontrar puestos con mejores condiciones de conciliación y el 28 % cree complicado acceder a mejores salarios.

El peso creciente de la IA

El 91 % de los profesionales TIC afirma utilizar herramientas de IA, frente al 63 % de la población ocupada. El conocimiento de estas herramientas alcanza el 94 % en el sector tecnológico.

Pero junto a esa adopción también crece la preocupación. El 52 % cree que la implantación de la IA podría provocar algunos despidos, diez puntos más que en la edición anterior del estudio.

Además, baja del 36 % al 22 % el porcentaje de profesionales tecnológicos que considera que la fuerza humana no será fácilmente sustituible.