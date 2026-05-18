Selectividad 2026: así prepara la generación Z el examen más importante de su vida

Preparar la Selectividad ya no se parece demasiado a cómo se estudiaba hace apenas unos años. Vídeos explicativos, grupos de WhatsApp, apuntes compartidos, plataformas colaborativas e inteligencia artificial forman parte del día a día de muchos estudiantes. Pero, según explica Laia Lluch Molins, profesora e investigadora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el mayor error sería interpretar ese cambio como una señal de que la generación Z estudia peor.

“La inteligencia artificial puede hacer en cinco segundos lo que antes requería cinco horas de estudio. Y, precisamente por eso, saber aprender se ha convertido en la competencia más urgente e insustituible del siglo XXI”, señala.

La experta sostiene que esta generación estudia de una forma diferente y, en muchos aspectos, más sofisticada.

“El mayor error que podemos cometer es pensar que la generación Z estudia peor que las anteriores. Estudia de manera diferente, y, en muchos aspectos, de forma más sofisticada”, afirma.

El contexto digital ha cambiado tanto las herramientas como la lógica del aprendizaje. Según el estudio PISA 2022 de la OCDE, el alumnado que utiliza dispositivos digitales hasta una hora diaria para actividades de aprendizaje en la escuela obtiene, de media, 14 puntos más en matemáticas que quienes no los usan.

Al mismo tiempo, un informe de la Comisión Europea publicado en 2025 recoge que el alumnado percibe la tecnología como útil para aprender y acceder a múltiples fuentes, aunque también advierte sobre distracciones, dificultades para filtrar información y estrés por exceso de contenido.

Del acceso rápido al aprendizaje real

En opinión de Lluch, el reto no está tanto en acceder a la información como en saber procesarla. Mientras antes el estudio estaba más ligado a materiales cerrados y recorridos lineales, ahora un estudiante puede combinar vídeos, apuntes compartidos, mensajería instantánea y recursos creados por otros alumnos.

Esa diversidad puede enriquecer el aprendizaje, pero también exige discriminar, organizar y transformar información en comprensión real. La experta advierte además sobre la llamada “ilusión de fluidez”, esa sensación de familiaridad con un tema que no implica necesariamente haberlo entendido.

“La comprensión profunda —la que hace falta para superar una prueba de madurez como la selectividad— requiere tiempo, esfuerzo cognitivo y, sobre todo, elaboración activa”, explica.

También insiste en el papel de la inteligencia artificial. “No es que la IA sea el problema: es una herramienta extraordinaria. El problema es confundir obtener una respuesta con haber aprendido, o delegar directamente en la IA la tarea de pensar”, señala.

Estudiar con otros también cuenta

Otro rasgo habitual en la preparación de esta generación es el estudio colaborativo. Grupos de WhatsApp, Discord, Telegram, videollamadas o documentos compartidos forman parte del proceso de preparación. “El aprendizaje es siempre social. No existe el aprendizaje en el vacío”, subraya Lluch. Para ella, compartir dudas, explicar contenidos a otros o construir resúmenes en común ayuda a reorganizar ideas, detectar lagunas y consolidar conocimientos.

Además, también puede aliviar la presión emocional. “Ese estrés excesivo, si no se gestiona, actúa directamente sobre la memoria y la capacidad de concentración”, explica. Eso sí, también advierte del riesgo de caer en una “ilusión de dominio colectivo” y recuerda que una prueba como la Selectividad se afronta individualmente.