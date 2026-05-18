El método de limpieza definitivo para eliminar la grasa y el mal olor del lavavajillas

Con esta sencilla técnica de limpieza eliminarás la grasa y el olor del lavavajillas para que el electrodoméstico quede como nuevo.

Para limpiar el filtro, la rejilla y las aspas, desmóntalo todo y friégalo con jabón de platos y un estropajo. Asegúrate de eliminar bien todos los restos acumulados en el filtro, que es donde se acumula la suciedad y lo que genera malos olores.

Para limpiar la puerta y del desagüe vierte tu producto habitual de limpieza, pulveriza un poco de producto desinfectante y frota con un estropajo hasta haber desincrustado toda la suciedad y la grasa.

Enjuaga muy bien el jabón con agua caliente. Insiste en este paso hasta haber aclarado todo el jabón y este se haya ido por el sumidero.

Ahora es el momento de volver a montar el filtro, la rejilla y las aspas y dar el toque final con un producto limpiamáquinas, mucho más potente que los utilizados anteriormente y que se encarga de limpiar hasta las tuberías. Colócalo bocabajo en la bandeja inferior del lavavajillas y programa un ciclo de lavado a alta temperatura.

Realiza esta limpieza a fondo cada dos meses para eliminar el mal olor, la grasa y dejar el lavavajillas como recién estrenado. De otra forma, la suciedad del interior podría comprometer tus lavados y ensuciar la vajilla y los cubiertos.

Limpieza con vinagre y limón

Para el mantenimiento semanal de la limpieza del lavavajillas, te proponemos esta técnica consistente en utilizar y vinagre de limpieza y limón.

Primero retira los restos de comida del interior del electrodoméstico. Después, coloca un vaso lleno de vinagre de limpieza en la bandeja superior del lavavajillas, corta un limón a la mitad y clávalo en los separadores para los vasos. Programa un ciclo vacío con agua caliente y verás que queda impecable.