Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MULTIMEDIA | Foro del Noroeste: Castilla y León, Asturias y GaliciaTramos de doble vía en ZamoraTrenes desde Zamora: nuevos horariosKike Márquez, tras la derrota frente al Cacereño
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Un auténtico chollo que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas.

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas. / Cedida

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cabello no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina durabilidad y protección y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Resistencia y suavidad del cabello

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de de dos niveles combinados de temperatura y ventilador para personalizar el secado según el tipo de cabello. Además, su opción cool Shot se presenta como la solución definitiva para fijar el peinado y conseguir un look duradero.

El secador cuenta con una boquilla concentrada que dirige el flujo de aire hacia secciones específicas del cabello, permitiendo un secado más controlado y rápido. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento para garantizar máxima suavidad y brillo durante su uso.

Asimismo, el fabricante inidica que el motor es silencioso, ideal para utilizarlo a cualquier hora evitando ruidos molestos e inncesarios.

Secador de pelo. / Lidl

Noticias relacionadas y más

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Zamora CF - Cacereño: sigue el encuentro con nosotros
  2. Feliz cumpleaños, cordobés
  3. Multa de 6.097 euros por no presentar en Benavente el proyecto exigido para asegurar un muro
  4. París de Noia actuará en las fiestas de San Pedro de Zamora 2026
  5. Cuatro casos de éxito para impulsar a la mujer rural zamorana en Red PAME
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  7. La Cámara de Contratistas paraliza dos proyectos de Monte la Reina por valor de 17 millones de euros
  8. El trágico secreto detrás del curioso nombre del pueblo Otero de Bodas, en Zamora

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros

El método de limpieza definitivo para eliminar la grasa y el mal olor del lavavajillas

El método de limpieza definitivo para eliminar la grasa y el mal olor del lavavajillas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubreasiento de coche con soporte lumbar más barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Hasta 1.600 euros mensuales para los desempleados que agoten el paro: el Gobierno confirma la nueva norma

Hasta 1.600 euros mensuales para los desempleados que agoten el paro: el Gobierno confirma la nueva norma

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la famosa máquina de coser eléctrica en promoción más barata del mercado: descuento de 230 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la famosa máquina de coser eléctrica en promoción más barata del mercado: descuento de 230 euros

Cómo activar el percarbonato para blanquear la ropa y eliminar las manchas más difíciles

Cómo activar el percarbonato para blanquear la ropa y eliminar las manchas más difíciles

Multas que superan el sueldo del conductor por lo que ocurre en el asiento trasero con el perro y el BOE ya publica: la Guardia Civil ya extrema la vigilancia a partir de mayo

Multas que superan el sueldo del conductor por lo que ocurre en el asiento trasero con el perro y el BOE ya publica: la Guardia Civil ya extrema la vigilancia a partir de mayo

El envejecimiento de perros y gatos dispara las muertes por cáncer en las mascotas: "Los tumores que no se ven a simple vista no se suelen diagnosticar"

El envejecimiento de perros y gatos dispara las muertes por cáncer en las mascotas: "Los tumores que no se ven a simple vista no se suelen diagnosticar"
Tracking Pixel Contents