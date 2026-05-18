Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros
Un auténtico chollo que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza
E.F.
Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cabello no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina durabilidad y protección y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.
Resistencia y suavidad del cabello
Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de de dos niveles combinados de temperatura y ventilador para personalizar el secado según el tipo de cabello. Además, su opción cool Shot se presenta como la solución definitiva para fijar el peinado y conseguir un look duradero.
El secador cuenta con una boquilla concentrada que dirige el flujo de aire hacia secciones específicas del cabello, permitiendo un secado más controlado y rápido. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento para garantizar máxima suavidad y brillo durante su uso.
Asimismo, el fabricante inidica que el motor es silencioso, ideal para utilizarlo a cualquier hora evitando ruidos molestos e inncesarios.
Secador de pelo. / Lidl
Alta demanda
La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.
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