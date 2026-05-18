Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo más potente y barato del mercado: disponible por 9,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción que las amantes del cabello no podrán dejar escapar. Se trata del secador de pelo que combina durabilidad y protección y cuyo precio es de tan solo 9,99 euros.

Resistencia y suavidad del cabello

Uno de los principales atractivos de este artículo es que dispone de de dos niveles combinados de temperatura y ventilador para personalizar el secado según el tipo de cabello. Además, su opción cool Shot se presenta como la solución definitiva para fijar el peinado y conseguir un look duradero.

El secador cuenta con una boquilla concentrada que dirige el flujo de aire hacia secciones específicas del cabello, permitiendo un secado más controlado y rápido. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento para garantizar máxima suavidad y brillo durante su uso.

Asimismo, el fabricante inidica que el motor es silencioso, ideal para utilizarlo a cualquier hora evitando ruidos molestos e inncesarios.

Secador de pelo. / Lidl

Alta demanda

La combinación de calidad, potencia y precio imbatible apunta a que se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente secador que promete resultados dignos de cualquier salón de belleza.