Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa más barata del mercado: por solo 24,99 euros y es ideal para jardín, playa o camping
Lidl pone a la venta una carpa de jardín por 24,99 euros, diseñada con tejido impermeable y un peso de solo 5 kilos para garantizar durabilidad y comodidad
Emma Fernández / A. O.
El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello, ha lanzado una nueva promoción en su categoría de mobiliario que promete no dejar indiferente a los amantes del jardín. Se trata de la carpa que combina resistencia y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 24,99 euros.
Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado por un tejido resistente que hace que el techo sea repelente al agua. Ideal para garantizar sequedad, durabilidad y protección de la carpa en los días donde la lluvia es una constante.
Según el fabricante, este toldo es fácil de transportar gracias a su ligereza, ya que solo pesa 5 kilos. Asimismo, incluye cuatro vientos y ocho piquetas, y puede instalarse en superficies pavimentadas mediante un anclaje adicional. El montaje es bastante sencillo gracias a sus sistema de encaje, por lo que no se necesitan herramientas.
Alta demanda
La combinación de calidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta carpa para sol que promete convertirse en uno de los artículos estrella dentro de su categoría.
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