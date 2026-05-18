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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el masajeador más potente y barato del mercado: promueve la circulación sanguínea

El nuevo aparato de masaje de Lidl, que cuesta 36,99 euros, promete aliviar dolores musculares gracias a su función de calor y sus múltiples cabezales

Pistolas de masajes.

Pistolas de masajes.

Emma Fernández / A. O.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que se presenta como la solución definitiva para combatir los dolores musculares. Se trata del aparato de masaje que combina relajación y regenarción a precio casi regalado: por tan solo 36,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que incluye una función de calor conmutable, dirigido especialmente para aliviar tensiones. Además, sus seis cabezales de masaje permiten adaptar la potencia para ejercer presión sobre los dedos y favorecer el bienestar físico, mental y emocional.

Otro de los puntos fuertes de este artículo es que ayuda a promover la circulación sanguínea, una técnica ideal para prevenir la retención de líquidos o acumulación de toxinas.

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La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente masajeador que por tan solo 36,99 euros promete convertirse en el artículo estrella de la temporada dentro de su categoría.

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E. V.

Consejos para hacerse masajes con aparatos de forma eficaz y segura

Los aparatos de masaje se han convertido en una opción cómoda para aliviar tensiones musculares en casa, pero su uso requiere cierta precaución para obtener buenos resultados sin provocar molestias. Lo primero es elegir bien la zona y la intensidad. Es recomendable empezar con una potencia baja e ir aumentándola poco a poco, ya que un exceso de presión puede causar dolor o irritación muscular. Cada grupo muscular requiere un tratamiento diferente, por lo que conviene adaptar el uso del dispositivo.

También es importante no prolongar demasiado el masaje en una misma zona. Lo ideal es aplicar el aparato durante unos minutos y moverlo lentamente, evitando insistir en puntos sensibles o articulaciones.

Antes de comenzar, ayuda relajar el músculo con una postura cómoda, y después del masaje, es recomendable hidratarse y estirar suavemente, ya que el masaje activa la circulación.

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Además, nunca se deben usar estos aparatos sobre zonas lesionadas, inflamadas o con problemas circulatorios sin consultar previamente a un profesional.

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