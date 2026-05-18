Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tensiómetro más preciso y barato del mercado: disponible por 14,99 euros

Lidl ha lanzado una nueva promoción en su catálogo de salud y bienestar que apunta a formar largas colas desde primera hora de la mañana. Se trata del tensiómetro de muñeca que combina funcionalidad y precisión y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que permite medir la tensión arterial y el pulso de la muñeca de forma rápida y cómoda. El manguito está diseñado para contornos de 13,5 a 21,5 centímetros y dispone de una pantalla clara y de fácil lectura.

Otro de sus puntos fuertes es que cuenta con un indicador de riesgo. En casos de una subida o bajada excesiva de la tensión, así como presencia de arritmias, el aparato alertará. Además, cuenta con dos memorias de usuario para 120 valores de medición. Sin duda, la solución definitiva para hacerse un chequeo completo y sin complicaciones.

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, seguridad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir este potente tensiómetro de muñeca que promete convertirse en uno de los artículos más codiciados dentro de su categoría.

Cómo medir correctamente la tensión sin moverte de casa

Controlar la tensión arterial en casa es una práctica cada vez más habitual y útil, pero para que los datos sean fiables es importante hacerlo bien. No se trata solo de usar el aparato, sino de seguir unas pautas básicas.

Antes de medirla, conviene estar en reposo al menos cinco minutos, sin haber hecho ejercicio, fumado o tomado café en la última media hora. La medición debe hacerse en un ambiente tranquilo, sentado y con la espalda apoyada.

El brazo donde se coloque el tensiómetro debe estar a la altura del corazón, apoyado sobre una mesa y sin ropa que apriete. El manguito debe ajustarse correctamente, ni demasiado flojo ni demasiado apretado.

LA CLAVE La postura, el reposo y la calma son tan importantes como el aparato

Durante la medición es importante no hablar ni moverse, ya que cualquier alteración puede modificar el resultado. Lo más recomendable es realizar dos mediciones seguidas, separadas por uno o dos minutos, y quedarse con la media. También es aconsejable medir la tensión siempre a la misma hora, para poder comparar resultados con mayor precisión.