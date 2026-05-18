Juan del Val sobre cancelaciones y vetos: “No estoy vetado, no les intereso”

Juan del Val dejó una reflexión contundente durante su intervención en ‘La Roca’ al abordar el debate sobre vetos, cancelaciones y victimismo en el ámbito mediático. Tal y como recoge La Sexta, el escritor y colaborador aseguró que, en su opinión, “hay mucha gente que está encantada con que parezca que la están boicoteando”.

Además, añadió otra reflexión en la misma línea: “El victimismo muchas veces es un arma de agresión”, afirmó. Durante su intervención, Juan del Val también habló de su experiencia personal al abordar la relación con determinados medios de comunicación y rechazó la idea de haber sufrido una cancelación.

Su experiencia personal

“A mí no me han cancelado nunca jamás”, aseguró. Después explicó su visión sobre la recepción pública de su trabajo. “Yo publico una novela y hay gente que se compra la novela porque le da la gana y otra gente que no se la compra porque le caigo mal o porque no le gusta cómo escribo”, manifestó.

En ese contexto, reveló que existe una emisora con la que nunca ha tenido relación profesional. “Hay una cadena de radio” de la que no ha recibido una llamada “jamás en la vida”, confesó.

“No les intereso”

Juan del Val desarrolló esa idea poniendo como ejemplo su trayectoria profesional. “Jamás en la vida le he parecido interesante, y he sido Premio Primavera de Novela, Premio Planeta de Novela y un personaje más o menos relevante, para bien y para mal y nunca jamás les ha interesado hacerme entrevista”, afirmó.

A partir de ahí, dejó clara su interpretación de esa situación. “No estoy vetado, sino que no les intereso”, señaló. Y remató su reflexión insistiendo en que esa falta de interés no implica necesariamente un veto. “No les intereso a esos medios, no les intereso a ese público y están en su derecho absolutamente de no llamarme”.