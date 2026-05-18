El giro de Ben McKenzie: del éxito en ‘The O.C.’ a cargar contra las criptomonedas

Ben McKenzie fue durante años una cara conocida de la televisión gracias a papeles en series como ‘The O.C.’, ‘Southland’ o ‘Gotham’. Pero su actividad más reciente ha tomado un rumbo muy distinto al de la interpretación.

Según recoge un artículo de estafa.info, el actor ha centrado parte de su trabajo en el análisis del ecosistema de las criptomonedas y del sistema financiero digital.

Ese giro quedó reflejado en 2023, cuando publicó junto al periodista Jacob Silverman el libro ‘Easy Money: Cryptocurrency, Casino Capitalism, and the Golden Age of Fraud’.

El texto presenta una mirada crítica sobre las criptomonedas y el entorno económico digital.

A partir de ese trabajo llegó también otro proyecto: el documental ‘Everyone Is Lying to You for Money’, estrenado en cines de Estados Unidos el pasado mes de abril.

Del libro al documental

El documental ofrece una historia y contextualización sobre las criptomonedas a partir de material bibliográfico y entrevistas realizadas por McKenzie.

El contenido presenta una visión crítica sobre las finanzas descentralizadas y los supuestos beneficios asociados a este modelo.

El artículo señala que una de las principales objeciones planteadas por McKenzie es el papel de las campañas publicitarias en el crecimiento de las criptomonedas.

Según ese planteamiento, estos productos se presentan como una alternativa financiera frente al dinero tradicional y como una inversión segura.

También sitúa el origen de las criptomonedas en el contexto de la crisis financiera de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers y la pérdida de confianza en instituciones financieras tradicionales.

Su visión sobre el modelo económico

El artículo de estafa.info también recoge que tanto el libro como el documental desarrollan una visión crítica del funcionamiento del sistema económico actual.

Dentro de ese enfoque, las criptomonedas aparecen descritas como un símbolo de un modelo más orientado a las finanzas y la especulación.

El texto señala además que en las entrevistas del documental aparecen más casos de estafas relacionadas con criptomonedas que experiencias positivas y que muchas personas llegan a este ámbito atraídas por campañas que prometen resultados rápidos sin comprender plenamente el funcionamiento del sistema.