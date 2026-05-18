Así debes limpiar los bolsos de tela y loneta y los bolsos para la playa antes de que llegue el verano

Ahora que llega el verano desearás tener listos todos los bolsos de tela y loneta para ir de viaje y disfrutar de la playa. No es necesario que te dejes el dinero en las tiendas, ya que La Ordenatriz nos trae el truco definitivo para limpiarlos y que queden como nuevos.

Este truco de limpieza sirve para bolsos de tela, loneta, Longchamp, bolsos de viaje, bolsos para la playa, el bolso del cochecito del bebé..., etc.

Para ello solo necesitas su fórmula mágica, consistente en 500 ml. de agua caliente, dos cucharaditas rasas de jabón y 60 ml. de amoniaco, y una bayeta de microfibra. Pulveriza con generosidad y frota lo que sea necesario hasta haber eliminado toda la suciedad.

Con respecto a la fórmula mágica, debes saber que es muy importante agitar bien antes de pulverizar, ya que se gelatiniza. Por suerte, la fórmula mágica restante la puedes guardar en el armario porque no caduca en muchísimo tiempo.

El proceso a seguir es frotar con una bayeta de microfibra limpia, esperar media hora y volver a frotar con la misma bayeta pero habiéndola aclarado en agua abundante para retirar todo el producto que pudiera quedar entre sus tejidos.

Si al día siguiente ves que todavía quedan manchas en los bolsos, repite la operación hasta haberlas eliminado del todo.

Este método sirve para todo lo que limpies con la fórmula mágica de La Ordenatriz para que no queden cercos en el tejido. Pero sé estricto en el uso del jabón que indica esta prescriptora de limpieza, ya que si no se va a complicar mucho la limpieza. Si no encuentras jabón en escamas, puedes comprar una pastilla de jabón tradicional y rallarlo en casa.