Cambiar esto en casa y en el coche podría ahorrar unos 2.000 euros al año

Un hogar medio en España podría reducir sus facturas energéticas en aproximadamente 2.000 euros al año si sustituye determinados sistemas energéticos por alternativas eléctricas. Esa es la estimación que recoge un nuevo análisis del think tank danés Concito, que compara el impacto económico de cambiar una caldera de gas por una bomba de calor y sustituir un vehículo de combustión por un coche eléctrico.

Según el análisis, esa cantidad equivale a casi cinco meses de cesta de la compra gratuita para un hogar medio español.

El informe incluye datos de España, Francia, Alemania, Italia, Polonia y del conjunto de la Unión Europea, y apunta a que el aumento de los precios del petróleo y del gas, impulsado por el conflicto en Irán, hace que el cambio a tecnologías eléctricas resulte más ventajoso para los hogares.

Incluso antes de esa subida reciente de precios, Concito calcula que un hogar medio de la UE podría ahorrar al menos 2.220 euros al año en gastos energéticos con ese cambio.

Lo que no incluye el cálculo

El propio análisis aclara que se centra en los costes de funcionamiento y no incorpora el coste inicial de inversión que supone instalar una bomba de calor o comprar un vehículo eléctrico.

Mientras que los vehículos eléctricos presentan costes iniciales cada vez más comparables a los de los coches con motor de combustión, el informe señala que las calderas de gas siguen siendo significativamente más baratas que las bombas de calor.

En el caso español, Concito estima que una subvención de 8.200 euros permitiría recuperar la mayor parte de la inversión inicial en una bomba de calor en un plazo de cinco años. En la media europea, esa cifra sería de unos 4.600 euros.

“Muchos sistemas fiscales de la UE siguen favoreciendo el gas natural frente a la electricidad, lo que debilita la viabilidad económica de las bombas de calor a pesar de su eficiencia mucho mayor”, señala el informe.

También para pequeñas empresas

El análisis no se limita a los hogares. Concito calcula que una pequeña o mediana empresa con una caldera de gas y cinco coches podría ahorrar cerca de 8.000 euros al año si cambia a alternativas eléctricas.

“Los hogares de toda la UE pueden ahorrar más de 2.200 € al año en gastos energéticos sustituyendo las calderas de gas y los coches con motor de combustión por bombas de calor y vehículos eléctricos”, afirma Jens Mattias Clausen, director para la UE de Concito.

Sobre el impacto en negocios, añade: “Para el propietario de una pequeña empresa, 8.000 euros al año suponen un nuevo empleado, una reforma o, sencillamente, la supervivencia”.