Qué hacer si un cajero no te da el dinero que has pedido

Pedir dinero en un cajero automático y encontrarte con que no entrega el efectivo solicitado no es lo habitual, pero puede ocurrir. Incluso puede suceder que la operación figure como realizada en pantalla o en el recibo y, aun así, el dinero no aparezca o la cantidad entregada sea inferior.

Ante este tipo de situaciones, la OCU recoge varias posibles explicaciones y detalla qué hacer para intentar resolver el problema.

Entre las causas posibles, la organización señala desde un simple fallo operativo hasta la falta de billetes en el cajero. Pero también advierte de una posible manipulación fraudulenta.

Se trata del llamado cash trapping, una práctica en la que los delincuentes bloquean el dispensador de efectivo con un dispositivo que impide la salida del dinero. Cuando el usuario interpreta que se trata de un fallo técnico y se marcha, el estafador retira el bloqueo y se queda con el efectivo.

Qué hacer si el cajero no da el dinero

Si al terminar la operación el cajero no entrega el dinero o da menos cantidad de la solicitada, la OCU recomienda comprobar primero si la ranura de salida está bloqueada.

Si la incidencia ocurre en horario de oficina y la sucursal está abierta, aconseja informar cuanto antes a algún empleado.

Cuando la sucursal está cerrada o el cajero no se encuentra en una oficina bancaria, la recomendación es no marcharse sin intentar resolver la incidencia y llamar al número de asistencia que debe figurar en el propio cajero.

La OCU también aconseja solicitar un número de incidencia, informar igualmente a tu banco si el cajero pertenece a otra entidad, hacer fotos si es posible y anotar los datos del cajero y la hora de la operación.

Además, recomienda guardar el recibo si el cajero lo ha emitido o fotografiar la información si aparece en pantalla.

Otro paso importante es revisar los movimientos de la cuenta. Si aparece el cargo correspondiente al dinero no recibido y la situación no se regulariza en unos días, indica que debe reclamarse a la entidad.

Si el cajero se queda con tu tarjeta

Otro de los problemas posibles es que el cajero retenga la tarjeta.

Según la OCU, puede deberse a un problema técnico, a un corte de suministro eléctrico, a una incidencia con la propia tarjeta —como que esté caducada o bloqueada— o a varios intentos fallidos al introducir el PIN.

En cualquier caso, la organización recomienda bloquear la tarjeta afectada llamando al teléfono habilitado por la entidad emisora o utilizando, cuando sea posible, la aplicación móvil del banco.