Cómo activar el percarbonato para blanquear la ropa y eliminar las manchas más difíciles

El percarbonato es uno de los productos de moda en materia de limpieza de la ropa. Funciona como el oxígeno activo y resulta muy eficaz para eliminar las manchas difíciles y blanquear la ropa. En cuanto lo pruebes se convertirá en un indispensable en tu armario de productos para la limpieza.

Para manchas en ropa blanca, lo que debes hacer es verter la ropa en un recipiente grande, agregar tres cucharadas de percarbonato u oxígeno activo, dos cucharadas de sal, un chorro de vinagre de limpieza, un tapón de detergente para la lavadora y un litro de agua muy caliente. Esto es indispensable para activar el percarbonato y que haga su función.

Deja las prendas en remojo durante dos horas, frota si las manchas son muy difíciles, y después programa un ciclo de la lavadora a 40 grados de temperatura.

También puedes usar el percarbonato junto al detergente directamente en el cajetín de la lavadora para mantener el blanco de las prendas. Programa a 40 grados para activarlo. Es una alternativa a la lejía y no daña las prendas.

No confundir el percarbonato con el bicarbonato, que no es para limpiar, sino para absorber los malos olores, aunque puedes utilizarlo para eliminar las manchas amarillas de las axilas de las camisetas o cuando huelen a sudor.

Para ello, combina en un recipiente tres cucharadas de bicarbonato, tres de agua oxigenada, una de jabón lavavajillas y el zumo de un limón. Mezcla hasta conseguir una pasta y aplica sobre la zona afectada dejando actuar 30 minutos.

El bicarbonato también es ideal para eliminar el mal olor de las toallas. Para esto, agrega una taza de bicarbonato en el cajetín del detergente de la lavadora junto al detergente y agrega vinagre de limpieza y unas gotas de aceite esencial en el lugar del suavizante.