5 enfermedades silenciosas que avanzan sin que te des cuenta

Sentirse bien no siempre significa que todo esté bien. Algunos problemas de salud frecuentes con el paso de los años pueden avanzar durante mucho tiempo sin síntomas claros, algo que puede retrasar su detección. AARP recoge varios de esos trastornos silenciosos y recuerda la importancia de las revisiones periódicas para intentar identificarlos a tiempo.

“Mucho de lo que hacemos como cardiólogos es tratar a personas que no tienen síntomas para poder prevenir problemas más adelante”, explica el doctor John Dodson, director del Programa de Cardiología Geriátrica de NYU Langone Health.

El especialista añade que los adultos mayores de 55 años deberían acudir al médico al menos una vez al año para mantenerse al día con su salud.

La presión arterial alta

La hipertensión es conocida como la “asesina silenciosa” porque puede desarrollarse sin señales de advertencia ni síntomas.

AARP recoge que muchas personas se sienten completamente normales hasta que sus niveles son lo bastante altos como para dañar corazón, cerebro o riñones.

Entre los riesgos asociados aparecen ataque cardíaco, derrame cerebral, aneurisma, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, pérdida de visión, deterioro cognitivo o demencia.

El colesterol alto

El colesterol LDL elevado también puede avanzar sin síntomas mientras favorece problemas cardiovasculares.

“Llamamos a la presión arterial alta y al colesterol alto epidemias silenciosas por una razón”, señala el doctor Joshua Septimus, internista del Houston Methodist Primary Care Group.

El artículo también menciona la lipoproteína(a), un subtipo de colesterol LDL que puede detectarse mediante un análisis de sangre específico.

La diabetes tipo 2

AARP indica que millones de adultos tienen diabetes sin saberlo porque en muchos casos no presenta síntomas hasta que los niveles de azúcar se disparan.

Entre los riesgos asociados figuran enfermedad cardiovascular, daño nervioso, enfermedad renal, problemas oculares, pérdida auditiva o demencia.

La hemoglobina A1C aparece como una de las pruebas citadas para revisar el nivel medio de azúcar en sangre de los últimos meses.

La osteoporosis

La pérdida de masa ósea puede avanzar sin síntomas hasta que aparece una fractura.

Tal y como explica la doctora Cathleen Colon-Emeric, muchas personas descubren el problema tras fracturas de cadera, muñeca o columna después de una caída menor.

AARP recuerda que estas fracturas pueden afectar de forma importante a la independencia.

Las enfermedades oculares relacionadas con la edad

El glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad también aparecen entre los trastornos que pueden avanzar sin síntomas claros.

Colon-Emeric apunta que, en el caso del glaucoma, muchas veces no aparecen señales hasta que ya existe una pérdida relevante de células de la retina.

El artículo también repasa hábitos asociados a menor riesgo, entre ellos actividad física regular, alimentación saludable, no fumar, limitar alcohol, dormir lo suficiente y mantener un peso saludable.