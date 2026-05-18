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Hasta 1.600 euros mensuales para los desempleados que agoten el paro: el Gobierno confirma la nueva norma

Una cifra mensual que puede subir a a 1.776,08 euros mensuales

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una rueda de prensa / Carlos Luján - Europa Press

D.V.

El Gobierno recuerda la nueva medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la la pasarela que permite agilizar la transición del subsidio por desempleo al Ingreso Mínimo Vital.

Los perceptores del subsidio por desempleo que agoten esta prestación sin haber logrado un empleo podrán, desde hoy, pasar a percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), gracias al nuevo procedimiento que regula esta transición, simplifica los trámites y elimina cargas administrativas. Los beneficiarios ya no tendrán que solicitar el IMV ni aportar documentación alguna.

La ministra Elma Saiz ha destacado la importancia de esta nueva medida como un paso decisivo para simplificar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y garantizar un sistema más justo y eficiente. "Con la puesta en marcha de esta pasarela, eliminamos barreras administrativas y facilitamos que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad reciban la ayuda que necesitan de forma automática, sin trámites engorrosos ni demoras innecesarias".

Saiz ha subrayado que esta innovación permitirá agilizar la transición del subsidio por desempleo al IMV para quienes cumplan los requisitos, asegurando continuidad en la protección económica de las familias: "Seguimos trabajando para que esta prestación llegue a quienes más lo necesitan, reforzando nuestro sistema de protección social. Un total de 735.000 hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se han beneficiado del incentivo al empleo. Este incentivo permite a los perceptores trabajar o aumentar sus horas laborales sin perder la prestación, ya que una parte de los nuevos ingresos laborales queda exenta del cómputo para la revisión de la ayuda.

"Todas nuestras políticas están orientadas de una forma u otra al empleo y muy vinculadas con la inserción laboral y, el trabajo, es la principal palanca de integración", ha explicado la ministra de Inclusión, Segurida Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha recordado que el incentivo para estimular el acceso al empleo de los beneficios del IMV "garantiza que trabajar compense".

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El Ministerio ha recordado, asimismo, la reciente modificación de este incentivo que "incluye una simplificación de su cálculo y fomenta la participación de las personas beneficiarias en políticas activas de empleo y otras políticas de inclusión". En 2026, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España sube un 11,4%. La cuantía base para un adulto individual se sitúa en 733,60 euros mensuales (8.803,20 euros al año), aumentando según el número de miembros de la unidad de convivencia. Una ayuda que con dos adultos y más de dos menores puede llegar a 1.614,62 euros y una unidad monoparental (1 adulto + 4 menores) a 1.776,08 euros.

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