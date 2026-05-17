El truco más eficaz para eliminar la suciedad de la base de la sartén

Los productos naturales están empezando a sustituir a los clásicos productos químicos en la limpieza del hogar. De un tiempo a esta parte se aboga por mirar por la sostenibilidad, el medio ambiente y también proteger la salud, ya que la lejía, el amoniaco y otros productos de limpieza pueden resultar perjudiciales si no se usan con cuidado.

Junto a la mezcla ganadora de bicarbonato y vinagre de limpieza también aparece la piedra blanca, un producto natural que resulta muy versátil para algunas de las manchas más difíciles, como el óxido, y que no salen con otras alternativas. Te contamos algunos ejemplos para que incorpores este producto de limpieza a a tu equipo habitual.

La solución más eficaz para limpiar la base de las sartenes es frotar con piedra blanca. Impregna un poco de producto con la parte áspera de un estropajo y frota hasta retirar toda la suciedad. Utiliza la parte suave del estropajo para aclarar. Si pones un poco de cinta de pintor en la mitad de la base podrás comprobar la eficacia de este método de limpieza.

Pero no es la única aplicación de la piedra blanca. También puedes retirar el óxido que se acumula en el tendedero y que puede manchar la ropa recién sacada de la lavadora. Sigue el mismo procedimiento: frota con un poco de producto con la parte rugosa del estropajo y aclara con la parte blanda. Quedará como nuevo.

Si lo que tienes son marcas y roces en el aluminio de tus ventanas, este método de limpieza también resulta muy efectivo. Lo mismo con el frontal amarillento de los electrodomésticos, como la lavadora. Frotar con piedra blanca permite recuperar su color blanco original.

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La piedra blanca está hecha con un 99 por ciento de ingredientes naturales y su eficacia ha quedado más que demostrada incluso para la cal de grifos y mamparas. Con lo que no dudes en incorporarla a tus productos habituales para la limpieza del hogar.