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Cómo dejar el traje de comunión como nuevo sin tener que llevarlo a la tintorería

Por muy cuidadosos que sean los niños, es imposible que las vestimentas de su gran día salgan impolutos: según la tela, el proceso de limpieza cambia

La tarta de comunión del niño.

La tarta de comunión del niño. / Instagram Andrea Prat

Abril Oliva

El traje de comunión suele guardarse como un recuerdo especial, pero es raro que salves su gran día manteniéndolos impolutos... como es normal. Además, con el paso del tiempo puede acumular manchas, olor a cerrado o amarillear. Aunque lo habitual es llevarlo a la tintorería, existen formas de limpiarlo en casa con cuidado para devolverle buen aspecto sin dañarlo.

Lo primero es revisar la etiqueta y el tipo de tejido. Si es delicado, lo mejor es optar por una limpieza suave a mano. Llena un recipiente con agua fría o templada y añade un detergente neutro. Introduce la prenda sin frotar en exceso, dejando que el tejido se limpie poco a poco. En zonas con manchas, puedes aplicar un poco de jabón con suavidad, sin restregar.

Una vez limpio, es importante aclarar bien para eliminar cualquier resto de producto y evitar marcas. Nunca se debe retorcer la prenda. En su lugar, presiona ligeramente con una toalla para quitar el exceso de agua.

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B. B. G.

CONSEJOS

  • Revisa la etiqueta antes de limpiar
  • Usa siempre agua fría o templada, nunca caliente
  • Aplica detergente suave o neutro
  • Lava a mano y sin frotar fuerte
  • Trata las manchas de forma localizada
  • No retuerzas la prenda
  • Seca con toalla para quitar exceso de agua
  • Déjalo secar al aire y a la sombra
  • Evita secadora o calor directo
  • Usa vaporizador o plancha suave para arrugas

Un buen secado, la clave

El secado es clave: cuélgalo en una percha en un lugar ventilado, evitando el sol directo para que no pierda color o se deteriore. Si ha quedado alguna arruga, un vaporizador o plancha a baja temperatura con protección ayudará a devolverle su forma original.

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