Los mejores consejos de una famosa 'influencer' para reducir el tiempo de limpieza del hogar

@marianordichouse es una 'influencer' de limpieza que acumula más de dos millones de seguidores que siguen al pie de la letra sus consejos de orden y limpieza del hogar. Esta creadora de contenido luce un hogar limpio y ordenado, y en uno de sus últimos vídeos comparte sus mejores consejos para limpiar el hogar sin invertir más tiempo de la cuenta.

Lo primero, aunque "parezca una tontería", afirma, es quitarse los zapatos al entrar en casa. De esta forma la casa se mantiene más limpia durante más tiempo y se evita esparcir por el hogar bacterias y otros elementos nocivos procedentes de la calle.

Si vives acompañado, otro consejo es repatir las tareas al cabo de la semana para no darse la panzada el fin de semana, tiempo reservado para el ocio y el descanso. "Uno puede limpiar el polvo y la colada mientras otro hace los baños y cambia las sábanas". Trabajo en equipo.

La clave para mantener el orden es guardar en el momento las cosas que quedan por el medio. Lo mismo, ordenando la cocina antes de irse a la cama para no amanecer con ella llena de trastos. La filosofía de este método es que resulta más sencillo limpiar y ordenar a diario y poco a poco que acumular e invertir más tiempo y esfuerzo después.

"El truco no es limpiar más", asegura María Nordic House, sino hacer las cosas de manera fácil y cómoda (y que se involucren en la limpieza todos los habitantes de la casa). Solo de esta forma podrás tener un hogar limpio y ordenado sin sentir que estás todos los días inviertiendo demasiado tiempo en que así sea.