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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la silla colgante de jardín más barata y resistente del mercado: disponible por 16,99 euros

Un auténtico chollo que apunta a agotarse en horas

LIDL

LIDL / Cedida

Eugenio Viñas

El verano está a la vuelta de la esquina y Lidl lo sabe. Por ello ha lanzado una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie. Se trata de la silla colgante para jardín que combina comodidad y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 16,99 euros.

Máxima resistencia

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está diseñado con una superficie de asiento cómodo y grande, la opción ideal para descansar y relajarse. Además, garantiza máxima seguridad, ya que está compuesto de un tejido robusto y duradero, así como unos cordones resistentes con lazos para colgar.

Según indica el fabricante, es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que asegura aguante en el exterior para que disponga de un refuerzo extra y soporte más tiempo expuesto al sol sin renunciar a su color original. Además, añade que es apto tanto para interiores como exteriores cubiertos.

Respecto al diseño, su estilo boho y alegre, con cojín a juego, se posiciona como la solución definitiva que permite combinar esta silla con todo tipo de muebles para jardín.

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Silla para jardín.

Silla para jardín. / LIDL

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad, resistencia y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta silla para jardin que promete convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.

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