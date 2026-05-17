Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el farol solar más potente y barato del mercado: iluminación ambiental para el jardín, la terraza o el balcón

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la buena iluminación en espacios exteriores no podrán dejar escapar. Se trata del farol solar que combina autonomía y funcionalidad y cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.

Máxima resistencia

Uno de los principales atractivos de este dipositivo es cuenta con una automía de hasta ocho horas -con carga completa-. Además, se enciende automáticamente al anochecer, por lo que se presenta como la solución definitiva para garantizar buena iluminación ambiental en el jardín, la terraza o el balcón.

El farol cuenta con un LED de filamento de bajo consumo con luz cálida y un diseño moderno con panel solar integrado, ideal para crear climas acogedores y relajantes mientras mantiene una estética "vintage" o retro.

Diseñado para resistir la intemperie, este foco solar cuenta con una certificación IP (Protección de Ingreso) que garantiza un sellado eficaz contra la humedad. Su construcción es ideal para espacios semiabiertos como porches, entradas o terrazas techadas, donde ofrece una protección confiable frente a salpicaduras ocasionales o lluvia moderada, manteniendo su funcionamiento óptimo por más tiempo.

Farol solar. / LIDL

Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir este potente farol solar que por tan solo 7,99 euros promete convertirse en el artículo estrella de la temporada.