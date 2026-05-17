Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: batería de larga duración y función de carga rápida

Lidl ha lanzado una nueva promoción que los amantes de la música y el sonido de alta calidad no podrán dejar escapar. Se trata de los potentes auriculares soundcore R50i que combinan diseño ligérico y ergonómico con máxima resistencia y cuyo precio es de tan solo 19,99 euros.

¿Qué incluye?

Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que gracias a su potenente diafragma de 10 milímetros emiten un sonido potente con graves contundentes.

Además, el diseño permite seleccionar entre 22 ecualizadores preestablecios para adptar el nivel del volumen en función de tu gusto musical o ambiente, ofreciendo una personalización completa a través de la aplicación.

Otro de los puntos fuertes -ideal para los más despistados-, es que gracias a su función "Encuentra mis auriculares", reproducirá un pitido en caso de auricular perdido.

Además, su diseño integra dos micrófonos que trabajan junto con un algoritmo de IA inteligente para filtrar el ruido de fondo y capturar tu voz con precisión, lo que permite realizar llamadas desde cualquier lugar.

Máxima durabilidad

Según indica el fabricante, los auriculares están diseñados para seguir tu ritmo, ya que ofrecen 10 horas de reproducción continua gracias a su tecnología de carga rápida, de esta forma siempre estarán listos cuando los necesites.

Asimismo, incluye la certificación IPX5, lo que indica que los los auriculares están protegidos contra salpicaduras de agua, lluvia y sudor; sin duda la solución definitiva para practicar sin renunciar a tu hit favorito.

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Auriculares inalámbricos. / LIDL

Alta demanda

La combinación de resistencia, durabilidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El Objetivo? Conseguir estos potentes auriculares que por tan solo 19,99 euros prometen convertirse en uno de los artículos estrella de la temporada.