Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: por solo 22,99, el mejor café italiano
La oferta de Lidl incluye la cafetera 'KONA' de Bialetti, que evoca el ritual del espresso italiano y se venderá en tiendas y online
Daniel Cid / A. O.
Arrancar a veces por la mañana cuesta más de lo que nos gustaría. Es cierto que con la llegada de la primavera, los días amanecen antes, por lo que tenemos algo más de luz natural cuando nos levantamos para ir a trabajar o, simplemente, ponernos en marcha para lo que nos depare el día. Por ello, lo bueno es empezar la jornada de la mejor manera posible.
Para muchos se cumple esa máxima popular de "hasta que no me tome el primer café no me hables o "no soy persona". Si, además, ese café tiene un sabor exquisito, qué mejor manera de comenzar el día. Por ello, los supermercados Lidl traen la mejor cafetera, con sabor a Italia, para preparar esta bebida y que salga caliente, deliciosa y con el mejor de lo sabores.
Una cafetera italiana al mejor precio
La cafetera de espresso «KONA» de Bialetti de Lidl es todo lo que necesitas para comenzar el día o, simplemente relajarte después de una comida o cena. "El ritual del espresso italiano En 1933, con la invención de la Moka Express, Bialetti revolucionó la forma de preparar el espresso italiano, expresando así su creatividad, cultura y pasión. Tanto entonces como ahora, existen los mejores productos para tu hogar, donde podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos", cuentan desde la propia cadena de supermercados de Lidl.
Esta cafetera de estilo italiano tiene una capacidad de 170 mililitros y viene en un color plateado, que recuerda el estilo retro de las cafeteras de toda la vida. Su materia es de acero, por lo que te durará muchos años.
Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta espectacular cafetera de espresso «KONA» por tan solo 22,99 euros. Un auténtica ganga para disfrutar de un café italiano cinco estrella de la forma más sencilla.
Recuerda que puedes conseguir este producto tanto en los supermercados de Lidl como en la propia página web de la cadena.
- Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León: «No podemos hablar de cohesión territorial mientras se retrasan inversiones o se suprimen servicios ferroviarios»
- Feliz cumpleaños, cordobés
- El Ministerio autoriza el enganche del gasoducto con la planta de biogás expedientada en Peleas de Abajo
- Castilla y León y otras 13 comunidades emprenderán acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir la normativa sobre conservación del lobo
- Zamora, una provincia agrícola rendida a la devoción a San Isidro
- La casa a la venta en el alfoz de Zamora que puede interesarte: 150 metros con bodega, patio y para entrar a vivir
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Homenaje a los empleados jubilados de Caja Rural de Zamora