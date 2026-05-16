La OCU lo confirma: no todos los atunes de supermercado son iguales, así tienes que elegirlos

El atún es una de las conservas que más compramos, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma que no todos los atunes de supermercados son iguales y nos da unas pautas para elegir la mejor opción.

Hay que tener en cuenta primero que el atún en conserva suele presentar niveles de histamina, algunos aditivos y mercurio. Y esto último es lo que más nos preocupa, aunque la OCU señala que "para superar el límite de seguridad habría que ingerir en torno a unas siete latas semanales o más de forma muy continuada".

Aún así, desde la OCU recomiendan leer muy bien la etiqueta, donde figura el tipo de atún, el peso escurrido y los ingredientes. Aquí recomiendan elegir las que tengan menos cantidad de sal.

En cuanto a la presentación, el atún al natural es menos calórico; y recomiendan que el atún está limpio, sin exceso de partes oscuras ni textura demasiado desmenuzado.

Especies

Otro aspecto importante es la especie de atún. Si se indica simplemente atún, suelen ser especies más pequeñas con menos acumulación de metales pesados, mientras que el atún claro, suelen ser especies más grandes, que tienden a acumular más mercurio. En cuanto al bonito del norte, es el de mayor calidad, también suele ser el más caro.

Consejos para elegir el mejor atún enlatado

Elegir un buen atún en lata no es solo cuestión de precio. Hay varios detalles que marcan la diferencia en sabor, calidad y valor nutricional.

El primer aspecto a tener en cuenta es el tipo de atún. El atún claro es más económico y suave, mientras que el atún o bonito del norte suele ser más apreciado por su textura firme y sabor más delicado. También es importante fijarse en el líquido de cobertura. El atún en aceite de oliva suele tener mejor sabor y jugosidad, mientras que el de aceite vegetal es más barato pero menos aromático. El atún al natural, por su parte, es la opción más ligera y baja en calorías.

Otro punto clave es el origen y método de pesca. Las etiquetas que indican pesca sostenible o certificaciones como MSC garantizan prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Además, conviene revisar el etiquetado: cuanto más simple sea la lista de ingredientes, mejor. Idealmente, solo debería incluir atún, aceite o agua y sal.