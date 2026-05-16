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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de yoga para casa más completo y barato: por solo 6,99 euros

Cuentan con superficie antideslizante que permite el agarre para reposar sobre ella y hacer los ejercicios sin riesgo a caernos

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Eugenio Viñas

El ejercicio no es solo una cuestión de vernos más delgados y mejor para la operación bikini. Es cuidarse, tener nuestro cuerpo en la mejor de las condiciones, crear una rutina que nos ayude a desconectar, estar en forma incluso conseguir paz mental. Para ello, uno de los mejores ejercicios que podemos hacer es el yoga. Se trata de una actividad completa que enlaza cuerpo y mente y trabaja, prácticamente, todos los músculos del cuerpo, de una forma serena pero efectiva.

si eres de los que práctica esta disciplina o quieres empezar a desarrollar una nueva rutina en tu casa, Lidl tiene la mejor opción para animarte a ello con un equipo de yoga a un precio espectacular. Se trata del set de accesorios de yoga de Crivit.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de yoga para casa más completo y barato: por solo 6,99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de yoga para casa más completo y barato: por solo 6,99 euros. / LIDL

Un gimnasio de yoga en casa por menos de 7 euros

Las bolas triples de yoga de Lidl mejoran el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la circulación sanguínea. Cuentan con superficie antideslizante que permite el agarre para reposar sobre ella y hacer los ejercicios sin riesgo a caernos. Tiene una carga máxima de 120 kg cada una

Lo mejor es que este producto viene en un set de 3, perfecto para repartir los ejercicios y ajustar cada parte del cuerpo a una de las bolas en concreto. Las bolas de yoga están disponibles en dos colores rosas y una tercera, la más pequeña, en un color oscuro.

Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir este juego deportivo por tan solo 6,99 euros,. Un auténtico chollo para un producto de esta características y la oportunidad de tener el gimnasio sin salir de casa. Así que podrás decidir entrenar, relajarte o estirar a la hora que tú quieras.

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Recuerda que puedes conseguir este producto en las tiendas físicas de los supermercados de Lidl, así como en la página web de la marca.

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