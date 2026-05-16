Las temperaturas suben, los días se alargan y son muchos los que ya dejan las ventanas abiertas para ventilar el hogar, combatir el calor en algunos momentos del día y, en definitiva, olvidar los días fríos y encerrados del invierno.

Sin embargo, la llegada de la primavera y tener nuestra casa más abierta también supone la entrada de invitados no deseados como los mosquitos. Y es que estos pequeños insectos son capaces de desvelarnos por la noche mientras tratamos de descansar con el zumbido de su vuelo o sorprendernos para mal, cuando nos despertamos y vemos las picaduras en la cara o en el cuerpo. Para desterrar a estos insectos de nuestro hogar para siempre, la cadena de supermercados Lidl cuenta con el producto perfecto: la mosquitera para ventana magnética de Livarno.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva mosquitera magnética para ventana: por solo 11,99 euros, se quita y pone sin obra

Adiós a los mosquitos de la forma más sencilla

Este producto, que puedes poner en cualquier ventana de la casa no puede ser más completo. Y es que esta mosquitera ofrece protección natural contra insectos con la ventana abierta. "Tejido de mosquitera Nanofil de alta calidad en antracita para una visibilidad óptima. Resistente a los rayos UV, permeable a la luz y al aire", cuentan desde Lidl.

Instalarla no puede ser más sencillo. Fijación sencilla con cinta magnética autoadhesiva y es ideal para ventanas con persiana (a partir de 10 mm de espacio intermedio). Además, las inclemencias del tiempo cambiante de la primavera no supondrán un problema, dado que tiene una gran resistencia gracias a sus materiales resistentes a la intemperie.

Color antracita: medidas

El color del marco magnético es de antracita y tiene unas medidas aproximadas de 110 x 130 centímetros.

Lo mejor de todo es su precio. Y es que puedes conseguir esta mosquitera magnética para ventana de Lidl por tan solo 11,99 euros. Un precio increíble para acabar para siempre con los mosquitos sin tener que usar remedios oloroso o aparatos eléctricos que consuman la factura.

Además, puedes conseguir esta mosquitera acudiendo a las tiendas físicas de Lidl o a través de la página web de la cadena.