Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera DeLonghi que se ha vuelto viral: con un increíble descuento del 40%

¿Eres un amante del café? Si quieres disfrutar de uno que ni en la mejor cafetería de Italia no puedes perderte esta oferta de Lidl. La cadena de supermercados ofrece ahora esta DeLonghi que se ha vuelto viral y que tiene un descuento del 41 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Automática y con 1.450 vatios, tiene un sistema de cappuccino manual. Además, combina vapor, aire y leche, además de crear una espuma rica y cremosa para unos cappuccinos excelentes.

Puedes elegir entre corto, medio o largo, prueba un aroma intenso o especialmente suave y disfrútalo a temperaturas altas, medias o bajas.

Además, se puede utilizar con granos de café o café molido. Asimismo, es ajustable tanto la cantidad de café como la cantidad de agua ajustable.

También puedes poner a tu medida la salida de café para tazas de diferentes alturas de 86 a 142 milímetros y tiene apagado automático.

Depósito de agua

Su depósito de agua es extraíble con indicador de nivel y tiene un sistema automático de enjuague y descalcificación, además de un filtro de agua.

También cuenta con portavasos y la dureza del agua es programable. Su bandeja de goteo es extraíble con indicador de nivel y tiene función de ahorro de energía y función de espera.

Esta maravilla de cafetera tenía un precio de 529,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un increíble descuento del 41 por ciento.

¿Qué café prefieren los más cafeteros? Así es el gusto de los verdaderos amantes del café

Cuando se habla de auténticos aficionados al café, las preferencias cambian respecto al consumidor ocasional. Para quienes no conciben el día sin varias tazas, el café no es solo una bebida: es una experiencia donde importan el origen, el tueste y la forma de preparación.

En general, los más cafeteros se inclinan por el café solo o espresso, ya que permite apreciar mejor el sabor real del grano sin añadidos. Dentro de esta categoría, cada vez gana más peso el café de especialidad, con granos seleccionados y perfiles de sabor más complejos.

Otro aspecto clave es el tipo de grano. Los amantes del café suelen preferir arábica 100%, valorado por su aroma y matices, frente al robusta, más amargo y con mayor contenido en cafeína. Además, muchos optan por café recién molido, ya que conserva mejor sus propiedades.

En cuanto a la preparación, métodos como la cafetera italiana, la prensa francesa o el café filtrado son habituales entre los más exigentes, que buscan controlar cada detalle del proceso.