Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera de riego por aspersión más barata de mercado: por solo 9,99 euros tus plantas de la terraza o jardín, perfectas

Con la llegada de la primavera es el momento de adecentar la terraza, balcón o jardín y dejarla perfecta para disfrutar de unos meses de calor, buen tiempo y reuniones en este espacio exterior de la casa. Por ello, un elemento que no puede faltar son las plantas.

Y es que ese toque natural, ya sea con jardineras, macetas con flores o plantas colgantes, es tan importante como contar con unos muebles cómodos y prácticos. Es cierto que el mantenimiento de la zona verde de la casa puede resultar laborioso en ocasiones, sobre todo si nuestro horarios no nos permite disfrutar de nuestro hogar todo el tiempo que nos gustaría. Por ello, Lidl tiene la solución perfecta para tener nuestras plantas en perfectas condiciones y que su riego no dependa de nosotros. Se trata de la manguera de riego por aspersión de Parkside.

Un manguera por aspersión por menos de 10 euros

La manguera de riego por aspersión de Lidl cuenta con un sistema de 3 canales para una distribución uniforme. Su uso es perfecto para un riego flexible y cómodo con una fina llovizna pulverizada. Además, gracias a su flexibilidad, esta manguera, que cuenta con una longitud de hasta 20 metros, es ideal para zonas estrechas, parterres y plantas delicadas.

"Resistente a la intemperie, a los rayos UV y a temperaturas de entre -10 °C y +50 °C", explican desde Lidl, por lo que soportará sin problema los cambios drásticos de temperaturas tan típicos de la primavera, así como el calor del verano. Se puede acortar individualmente e incluye 1 conector rápido y 1 pieza final.

Otro detalle que hace triunfar a esta manguera que vende Lidl es que es compatible con los sistemas de manguera convencionales, por lo que no tienes que tener artilugios concretos de la marca Parkside.

El precio

Y ahora viene lo mejor: su precio y es que puedes conseguir esa espectacular manguera de riego por aspersión por tan solo 9,99 euros.