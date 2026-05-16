Cómo limpiar la cera de tus oídos con garantías y sin daños: ojo con los bastoncillos, peligro

La limpieza de los oídos es un tema delicado: hacerlo mal puede empujar la cera hacia dentro o incluso dañar el tímpano. Por eso, el mejor “truco” no es introducir objetos, sino ablandar y facilitar la salida natural del cerumen.

Una forma segura es aplicar unas gotas de suero fisiológico o aceite específico para oídos (también puede usarse aceite de oliva templado en pequeñas cantidades). Esto ayuda a que la cera se reblandezca y salga por sí sola con el paso de las horas o al lavar el oído externamente.

Después, basta con limpiar solo la parte exterior con una toalla o gasa, sin introducir nada en el canal auditivo.

Habla un experto

"En las personas sanas, los oídos no precisan de limpiezas, dado que el propio oído es capaz de autolimpiarse. Es más, puede resultar contraproducente llevar a cabo estas maniobras de limpieza dado que, en ocasiones, se pueden generar pequeñas heridas que facilitan la aparición de infecciones, eliminan en exceso la cera, la cual constituye un elemento de defensa para el oído, y ocasionalmente ser elementos que pueden producir traumatismos sobre las estructuras del oído", explica en una entrevista con Infosalud el doctor Manuel Manrique, presidente de la Comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL).

LA CLAVE Nunca usar bastoncillos dentro del oído, ya que pueden empujar la cera hacia el interior y provocar tapones o lesiones.

En concreto, explica que el conducto auditivo tiene un mecanismo de autolimpieza, por el que la piel de la zona y la cera que se acumula salen hacia el exterior. "En la medida en que manipulamos la zona generamos complicaciones al alterar este mecanismo", avisa el también jefe del servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona (CUN).

Por ello, alerta así de que una limpieza del conducto externo de nuestro oído, sea con agua y jabón durante la ducha o bien con un bastoncillo, puede generar problemas relacionados con infecciones del propio conducto auditivo, así como con una mayor acumulación de cera o de piel en la zona, justo lo contrario que se quería conseguir, y alcanzar mayor obstrucción de la que pensábamos.

Aquí el otorrino subraya que el oído tiene unos agentes que le protegen y la piel del conducto auditivo está recubierta por un manto no ácido que cuando se echa agua jabonosa se reduce el ph, proveyéndole así de unos mecanismos de desprotección. "En la medida que introducimos sustancias jabonosas en el conducto alteramos los mecanismos de protección. Por eso no hace falta hacerse lavados del conducto, no hay que meter ahí nada", insiste el experto de la SEORL.

Eso sí, el especialista no ve inconveniente en que, bien con un bastoncillo mojado en agua, o bien con agua y jabón, se limpien las zonas externas de la oreja, así como los pliegues y detrás de la oreja.