El truco casero para quitar el slime de la ropa sin estropear las prendas

El slime se ha convertido en uno de los entretenimientos favoritos de muchos niños, pero también en uno de los mayores quebraderos de cabeza para las familias cuando termina pegado a la ropa. Su textura viscosa hace que se adhiera fácilmente a las fibras y, si no se limpia a tiempo, puede dejar manchas difíciles de eliminar.

Los expertos en limpieza doméstica recomiendan actuar con rapidez y evitar uno de los errores más comunes: utilizar agua caliente desde el principio. El calor puede hacer que el slime se adhiera todavía más al tejido y complique su eliminación.

El primer paso consiste en retirar la mayor cantidad posible de slime utilizando una cuchara, una espátula o incluso una tarjeta de plástico, siempre con cuidado para no extender la mancha. Después, la prenda debe colocarse bajo un chorro de agua fría, preferiblemente por la parte trasera de la tela, para ayudar a expulsar los restos atrapados entre las fibras.

El vinagre y el lmón, los grandes aliados

Uno de los remedios más utilizados para eliminar este tipo de manchas es el vinagre blanco o el limón. Basta con aplicar una pequeña cantidad sobre la zona afectada y frotar suavemente con un cepillo de dientes o un paño limpio para que el slime vaya deshaciéndose poco a poco.

En redes sociales y foros de internet, muchos usuarios aseguran que este método es uno de los más efectivos y rápidos para recuperar la ropa sin necesidad de productos especiales.

Una vez eliminados los restos más visibles, los especialistas aconsejan aplicar un poco de detergente líquido sobre la mancha y dejar la prenda en remojo durante unos minutos antes de lavarla de manera habitual. Eso sí, recomiendan no utilizar secadora hasta comprobar que el slime ha desaparecido completamente, ya que el calor podría fijar cualquier resto que quede en el tejido.

Cuando el slime ya está seco, el proceso puede requerir algo más de paciencia. En estos casos, algunos trucos caseros pasan por endurecerlo con hielo antes de retirarlo o ablandarlo ligeramente para despegarlo con mayor facilidad.