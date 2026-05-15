Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una vaca se escapa en Morales del VinoTributos en Ribadelago (Zamora)Sobre OVNIS en ZamoraEl PSOE de Zamora busca consolidar las alcaldíasCrece el número de alumnos con necesidades educativas en Zamora
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente exprimidor que es el más barato del mercado: en un elegante color negro y por solo 15,05 euros

Ahora podrás tener zumo recién hecho todos los días

Un supermercado Lidl.

Un supermercado Lidl. / AFP

Benito Domínguez

Si te gusta desayunar todos los días con zumo recién hecho no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el potente exprimidor que es el más barato del mercado. Está disponible en un elegante color negro y solo cuesta 15,05 euros.

Con este exprimidor Braun CJ3000 empieza el día con un vaso de zumo recién exprimido. Este práctico electrodoméstico de cocina hace que exprimir naranjaslimones y otros cítricos sea un juego de niños.

Con el control de pulpa ajustable, puedes preparar el zumo exactamente a tu gusto, desde claro hasta con mucha pulpa.

La función de arranque y parada automática garantiza un manejo sin esfuerzo: simplemente presiona la fruta sobre el cono y listo.

Después de su uso, las piezas desmontables se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.

Noticias relacionadas y más

Increíble descuento

Este exprimidor tenía un precio de 26,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un increíble descuento del 44 por ciento, con lo que se queda en 15,05 euros, todo un chollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents