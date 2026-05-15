Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la estantería de bambú más bonita y barata del mercado: por 17,99 euros y cabe en cualquier parte del baño

Mantener los baños ordenados y recogidos es a veces una tarea imposible. Son, junto a las cocinas, una de las estancias más socorridas de los hogares y de las que más se utilizan por lo que suele ser complicado muchas veces que resistan los envites del día a día.

Contar con espacios bien aprovechados, aunque sean de pequeñas dimensiones es la clave para que todo se mantenga más ordenado y en este sentido, las estanterías son algunas de las opciones para que toallas, botes de champú y gel de ducha o productos de skincare tengan siempre un sitio y sean fáciles de encontrar.

Pero no siempre es fácil conseguir uno de estos muebles a buen precio y que sean funcionales y prácticos a la vez que resultones desde el punto de vista estético.

Ahora, Lidl ha sacado la alternativa que lo tiene todo: es un accesorio útil, que queda bien tanto en baños como en cocinas y encima, tirado de precio, por solo 17,99 euros.

Un básico para baños y cocinas

De la marca Livarno, este complemento es móvil, autoportante y además te ayuda a ahorrar espacio fácilmente. Además, entre sus ventajas destaca que por sus dimensiones, cabe en cualquier cuarto de baño.

Otra de sus ventajas es que es fácil de montar, estable y segura porque está fabricada en bambú macizo. Cuenta además con 3 cestas con frente decorativo con aspecto de ratán y tiene una práctica asa para transportarla fácilmente. Todo ello incluye instrucciones y material de montaje.