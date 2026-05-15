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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera para los que toman café en grandes cantidades que es la más barata del mercado: por solo 19,99 euros

Una oferta irrepetible

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas.

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas. / Cedida

B.D.

Si eres de los que están tomando café a todas horas no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, donde venden la cafetera con la que podrás hacer café en grandes cantidades que es la más barata del mercado. Por solo 19,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la cafetera Philips Daily de 750 vatios que gracias al sistema antigoteo, puedes servirte una taza de café en cualquier momento.

Cafetera. / Lidl

El interruptor de encendido LED indica que la cafetera está encendida, y cuenta con piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil.

Además, tiene apagado automático después de 30 minutos para mayor seguridad y menor consumo de energía.

Asimismo cuenta con indicador de nivel de agua para un llenado fácil; y tiene un diseño compacto, perfecto para 2 a 7 tazas.

Por último, tiene aroma-twister, que hace circular el café para un sabor óptimo.

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Descuento

Esta cafetera de Philips tenía un precio de 39,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.

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