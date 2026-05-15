Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alternativa al césped artificial más limpio y agradable: un suelo nuevo por solo 21,99 euros

¿Ya estás preparando tu jardín? Llega la primavera y, aunque hasta ahora la lluvia todavía ha rondado la ciudad, esta estación es sinónimo de buen tiempo, subidas de temperaturas y de días que se alargan. Por ello, aquellos que tengan la suerte de tener en su casa una terraza, balcón o incluso un jardín, llega el momento engalanarlo después de un largo y oscuro invierno, donde seguramente las inclemencias del tiempo le hayan pasado factura.

Por ello, si el suelo de estos espacios en el exterior de tu hogar se han visto perjudicados o, simplemente, quieres darle un giro de 180 grados a la decoración, hay una opción perfecta de Lidl con la que podrás decirle adiós al césped artificial y encontrar runa superficie elegante, resistente y, sobre todo, que no hace falta obra para instalar: se trata de las baldosas de madera de Livarno que puedes encontrar en los supermercados Lidl.

Un suelo nuevo por apenas 20 euros

Las baldosas de madera 9er FSC de Livarno que vende Lidl es un juego de 9 piezas con unas medidas aprox. de 30 x 30 x 2,4 cm. Se trata de una superficie de madera de acacia aceitada y duradera que es ideal para rediseñar la terraza, el balcón o el jardín de invierno. Como hemos mencionado antes, no necesitarás realizar ningún tipo de obra para colocarlas ya que son de instalación fácil y rápida gracias a las uniones encajables.

Estas baldosas son aptas para exterior por lo que no se estropearán. Con estructura de soporte de plástico para un apoyo óptimo. Su instalación no puede ser más sencilla, ya que se ajustan con un simple mecanismo de clic. Por lo que lo puedes colocar y volver a guardar en apenas unos minutos.

Ventajas e inconvenientes del césped artificial VENTAJAS Hay un montón de modelos a un rango de precios variadísimos

Es ignífugo

Es antiestático

Base mullida para amortiguar goles

para goles En teoría, no quema la piel con las habituales "segadas"

con las habituales Muy resistente

La instalación es rapidísima (sobre todo en algunos tramos de Zamora donde ni siquiera está pegado, solo sobrepuesto)

es (sobre todo en algunos tramos de Zamora donde ni siquiera está pegado, solo sobrepuesto) Es muy atractivo visualmente DESVENTAJAS Pueden presentar sustancias químicas en su composición, sobre todo, los modelos más antiguos

en su composición, sobre todo, los modelos más antiguos Los polímeros , politilenos y polipropilenos -su composición- no son tóxicos pero los de baja calidad pueden tener aditivos

, y -su composición- no son tóxicos pero los de baja calidad pueden tener Algunos céspedes tienen en su interior a modo de relleno caucho proveniente de ruedas recicladas . Algunos apuntan a que pueden soltar metales pesados, aunque no hay estudios firmes al respecto.

. Algunos apuntan a que pueden soltar metales pesados, aunque no hay estudios firmes al respecto. Existe una investigación en marcha sobre las sustancias del césped artificial y su impacto en la salud

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este suelo que destierra al césped artificial por tan solo 21,99 euros. Un auténtica ganga para conseguir un suelo completamente nuevo sin hacer obra y darle un giro a tu balcón, jardín o terraza.