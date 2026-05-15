Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente cortapelo que es el más barato del mercado: disponible por solo 15,99 euros
Cuenta con una cuchilla de acero inoxidable de dos caras para conseguir un estilo mucho más preciso que con otros aparatos
Benito Domínguez / A. O.
Si quieres estar siempre listo y ahorrar mucho dinero en la peluquería, no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el potente cortapelos que es el más barato del mercado. Una vez, todo apunta a que habrá colas interminables para hacerse por esta ganga disponible por solo 15,99 euros.
Se trata del Single blade de la marca exclusiva de Lidl Silvercrest con el que podrás recortar, peinar y afeitar.
Tiene una cuchilla de acero inoxidable de 2 caras para un estilo preciso; y cuenta con 3 peines (1/3/5 mm) para recortar.
El nuevo artilugio que podrá ser tuyo si te acercas a estos supermercados tiene pantalla LED con indicador de carga (25, 50, 75, 100 %) y una práctica función de bloqueo para el transporte.
Carcasa protegida
Además, su carcasa está protegida contra fuertes chorros de agua (IPX7) con lo que se puede usar en húmedo con espuma o en seco. También incluye tapa de cuchillas, cepillo de limpieza, cable de carga USB (tipo A a tipo C) y bolsa de almacenamiento.
Su batería de iones de litio: (800 mAh, 3,7 V) y con una carga completa tiene un tiempo de funcionamiento de aproximadamente 100 minutos. Asimismo, cargarlo tan solo te llevará 60 minutos.
Descuento
Una maravilla como esta podría tener un precio bastante alto, pero no en Lidl donde costaba 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros.
- Castilla y León y otras 13 comunidades emprenderán acciones judiciales contra el Gobierno por incumplir la normativa sobre conservación del lobo
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora
- La Guardia Civil cede unas palmeras al Ayuntamiento y las ha trasplantado en esta rotonda de Zamora
- Ifeza regresa a los años 80 con los DJs zamoranos de la época
- El tramo luso de la carretera de Braganza a Puebla de Sanabria, a punto de perder 29 millones de financiación europea
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- La primera factura del agua de Somacyl causa desconcierto en la comarca de Benavente