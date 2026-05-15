Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente secador de pelo iónico más barato: por solo 21,99 euros

Si quieres dejar de ir a la peluquería de forma tan habitual no puedes perderte esta oferta de Lidl que tienen el potente secador de pelo iónico que es el más barato. Por solo 21,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un secador de pelo iónico de la marca Remington de 2.200 vatios. Un potente secador de pelo que ofrece un cuidado iónico para un peinado suave y baja carga estática del cabello.

Este secador que venden en Lidl tiene 3 niveles de calor y 2 velocidades de ventilador independientes, además de golpe de aire frío.

También cuenta con difusor y boquilla de peinado. Además, su rejilla de entrada de aire es extraíble y fácil de limpiar.

Asimismo, tiene una anilla para colgar.

Este potente secador de pelo de Remington tenía un precio de 49,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 56 por ciento, con lo que se queda en 21,99 euros.

Ventajas del secador iónico frente al tradicional

Los secadores iónicos tienen varias ventajas frente a los tradicionales. Su principal beneficio es que reducen el encrespamiento, ya que emiten iones negativos que neutralizan la electricidad estática del cabello. Además, ayudan a secar el pelo más rápido, porque rompen las moléculas de agua, lo que disminuye el tiempo de exposición al calor. Esto se traduce en un cabello más suave, brillante y menos dañado. También son especialmente recomendables para personas con pelo seco o encrespado, ya que contribuyen a mantener la hidratación natural.