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Hay un objeto en todas las casas que casi nadie limpia y puede afectar a tu seguridad

Los enchufes acumulan polvo y suciedad con el paso del tiempo y una limpieza incorrecta puede provocar averías, cortocircuitos e incluso riesgos eléctricos.

Enchufe, enchufes, electricidad, red eléctrica

Enchufe, enchufes, electricidad, red eléctrica / EUROPA PRESS - Archivo

Benito Revilla

Los enchufes forman parte del día a día en cualquier vivienda, pero también son uno de los elementos más olvidados a la hora de limpiar. Aunque pasan desapercibidos, acumulan polvo, grasa y suciedad con el paso del tiempo, especialmente en zonas como la cocina o cerca del suelo, y su mal mantenimiento puede acabar afectando tanto al funcionamiento eléctrico como a la seguridad del hogar.

Especialistas en mantenimiento doméstico recuerdan que la limpieza de los enchufes debe hacerse siempre con precaución y evitando cualquier contacto con la corriente. Por eso, el primer paso imprescindible antes de comenzar es desconectar la electricidad desde el cuadro general o desde el diferencial correspondiente.

Una vez cortada la corriente, se recomienda retirar el polvo superficial con un paño seco de microfibra, un pequeño aspirador o aire frío. Para las zonas más difíciles, como las ranuras o bordes interiores, pueden utilizarse bastoncillos de algodón ligeramente humedecidos con alcohol isopropílico, un producto que se evapora rápidamente y evita dejar humedad.

Lo que nunca debes hacer

Los expertos advierten de que uno de los errores más frecuentes es utilizar agua en exceso o aplicar productos de limpieza directamente sobre el enchufe. Tampoco deben introducirse objetos metálicos o punzantes para retirar la suciedad, ya que podrían provocar daños internos o descargas eléctricas.

Además de la higiene, revisar periódicamente los enchufes puede ayudar a detectar problemas antes de que se conviertan en una avería mayor. Si un enchufe desprende olor a quemado, produce chispas, se calienta demasiado o presenta manchas oscuras, lo recomendable es dejar de usarlo y consultar a un profesional.

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La acumulación de polvo y pelusas puede favorecer el sobrecalentamiento, especialmente en enchufes donde se conectan varios dispositivos a la vez mediante regletas o adaptadores. Por ello, los especialistas recomiendan incorporar esta limpieza al mantenimiento habitual del hogar, aunque sea una tarea a la que casi nadie presta atención.

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