Truco viral para decorar y ambientar tu casa con dos cosas que tienes en casa

Las redes sociales son una gran fuente de inspiración a la hora de limpiar, tanto que a veces surgen trucos que, de otra forma, nunca se te hubiera ocurrido probar.

Algunos son realmente sencillos, y sorprende lo útiles que pueden llegar a ser. Este, por ejemplo, hará que el aroma de tu casa embriague a todos los visitantes con solo dos productos que, seguramente, ya tengas en tu baño. Para llevar a cabo el truco necesitarás también un vaso y una bolsa de plástico, preferiblemente que tenga cierre tipo zip. Meterás en ella una cantidad considerable de discos desmaquillantes y suavizante de tu preferencia. Después, la cerrarás y te asegurarás de que todos os algodones queden impregnados con el líquido Cuando se hayan empapado, abrirás la bolsa e irás colocando los algodones como se muestra en el siguiente vídeo.

¡Listo! Tendrás un ambientador en forma de flor que podrás colocar en la estancia que quieras, aunque deberás recordar dejarlo lejos del alcance de los niños y cambiarlo con periodicidad.