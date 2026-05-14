Paz Padilla se sincera sobre la futura maternidad: "No me arrepiento"

Después de confirmarse que su regreso a Telecinco es un hecho como presentadora del nuevo programa de las tardes del fin de semana de la cadena -que será dirigido por Raúl Prieto y que acortará en dos horas el presentado por Emma García, 'Fiesta'- y triunfando tras el reciente lanzamiento de su último libro, 'Alzar el vuelo', Paz Padilla ha reaparecido radiante en la gala de los Premios Yo Dona Poder Femenino que se han celebrado este martes en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

Derrochando elegancia con un look bicolor formado por top tipo túnica semitransparente de gasa negro con capa incorporada, y unos pantalones slim tobilleros blancos con bordados en negro, la humorista ha comenzado su intervención ante las cámaras confesando ya que la tarde estaba protagonizada por las mujeres que la de su vida es, sin duda, "mi hija Anna, lo más bonito de mi vida, mi motor de lucha y de lo que más orgullosa me siento. Y mi gran labor y mi gran legado".

"Y también mi madre, doña Lola, ya que soy el resultado de lo que ellas hicieron por nosotros. Creo que soy una mujer luchadora, empoderada, resiliente, alegre, con una gran capacidad de amar y todo es gracias a mi Doña Lola. Y mi hija, que está de despedida, de soltera. Que ella creo que es la tercera o la cuarta" ha añadido emocionada, haciendo referencia al viaje a Florencia con el que amigas como Anita Matamoros y Gemma Pinto han sorprendido a Anna en plena cuenta atrás para su boda con Mario Cristóbal el próximo septiembre en Cádiz.

Hablando de la hija de Kiko Matamoros y Makoke, inevitable preguntar a Pa, que ha trabajado con ambos y que protagonizó sendos enfrentamientos en directo con el tertuliano en la época de 'Sálvame', por la guerra mediática que se ha desatado entre ambos después de que la modelo haya relatado los durísimos momentos que vivió durante su matrimonio, acusando a su exmarido de una supuesta agresión que él ya ha anunciado que pondrá en manos de la Justicia.

Y aunque no ha querido pronunciarse sobre este asunto tan delicado y el complicado papel de Anita al verse en medio de esta batalla, sí ha enviado un mensaje de ánimo a la influencer, para la que no tiene más que buenas palabras: "¡La quiero con locura! Es una niña maravillosa, súper amorosa, inteligente. Bueno, es que tiene una carrera brillante, es que ella es muy bonita, ella es luz. Entonces, pienso en ella" ha expresado.

"Todas nos queremos mucho, nos protegemos mucho, y hay que estar ahora con la gente que lo necesita. Yo no sé si la vida es justa o injusta, pero lo que tenemos que aprender es vivir con las situaciones. Ella es una mujer fuerte, yo la admiro muchísimo" ha zanjado, convencida de que el enfrentamiento de sus padres no pasará factura a la hija de Kiko.

En cambio, Anna vive el momento más feliz de su vida, y Paz no oculta que después de la boda le encantaría que se convirtiera pronto en madre. "Yo quiero que mi Anna tenga muchos hijos. Yo la tuve con 26 años, era muy jovencita, y no me arrepiento. Y era muy jovencita en un momento muy difícil en el que yo estaba trabajando en la tele, y hoy en día, hubo momentos cuando ella cumplió 18 años, que yo me dio mucha pena haberme perdido tantos momentos de estar con ella, pero ahora que tengo esa relación con ella, me alegra haberlo tenido joven" ha reflexionado, reconociendo que uno de sus sueños es ser abuela joven.