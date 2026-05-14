Multado con 200 euros por parar y poner la baliza v-16 pero olvidar la rueda debajo del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia esta primavera

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha defendido este martes que con las balizas de señalización de emergencia y avería todo son "ventajas" y ha advertido que "ha venido para quedarse, no hay marcha atrás".

Navarro se ha expresado así en la apertura de la jornada 'Peatones y seguridad vial', organizada en la Domus de A Coruña y con presencia, entre otros representantes, de la alcaldesa herculina, Inés Rey.

"No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", ha sentenciado, al tiempo que ha remarcado que es un elemento de seguridad "importante y obligatorio" de cara a "evitar atropellos". En su intervención, Pere Navarro ha alertado de la cifra de fallecidos por atropello en España y ha apelado a hacer una "reflexión" a este respecto para reducir esta cifra. "En la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones", ha aseverado pese a destacar el "esfuerzo" de los ayuntamientos en materia de movilidad. De esta, ha dicho que si funciona "la seguridad vial puede funcionar".

Pero ojo, a la hora de viajar por carretera tienes que tener en cuenta lo que te puede ocurrir a la hora de tener un pinchazo pese a que lleves la baliza v-16. Y es que para ilustrarlo mejor, pongamos un ejemplo. Un conductor pincha con su vehículo por autopista. Ante la emergencia, saca de su guantera la baliza v-16 y la activa sobre el capó del coche. Sin saberlo, días después recibe una sanción de 200 euros. ¿Qué ha ocurrido?

Tal y como explican desde expertos como EuroTaller, "El anexo XII del Reglamento General de Vehículos establece que los coches pueden llevar una de las siguientes opciones: Rueda de repuesto o rueda de uso temporal (conocida como rueda de galleta), junto con las herramientas necesarias para su cambio. Un kit repara pinchazos compuestos por un spray sellante y un compresor. Neumáticos runflat, que permiten circular durante unos 100 km tras un pinchazo.". Si bien no es obligatorio llevar una rueda de repuesto, circular sin ningún sistema alternativo puede conllevar una multa de hasta 200 euros. La razón es que, en caso de incidente, el vehículo quedaría inmovilizado, generando un riesgo para la seguridad vial, aseguran los expertos.