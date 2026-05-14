Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén grill americana de hierro fundido más barata del mercado: por solo 14,99 euros

Ahora que ya está aquí la primavera es el momento de volver a la terraza, balcón o jardín y disfrutar de una agradable barbacoa con los tuyos. Por ello, lo mejor es tener buenas herramientas a mano para poder sorprender a familiares y amigos con deliciosos platos de los que disfrutar al aire libre.

Si no tienes barbacoa, o si prefieres evitar este tipo de artículos por los olores que puedan ocasionar, Lidl tiene la opción para tener los mejores alimentos preparados en tu cocina pero con el estilo más profesional. Por ello, la cadena de supermercados alemana trae la sartén de hierro fundido Grillmeister al mejor precio del mercado.

Una sartén de profesional por menos de 15 euros

Esta sartén con un diámetro de 35 centímetros es perfecta para cocina de gas y también para barbacoa de gas y carbón. Tal y como explican desde Lidl, este producto es ideal para asar, cocinar y servir y preparar platos para filetes, sartenes de verduras o patatas asadas perfectos.

Su diseño es de hierro fundido con alta conductividad térmica la convierte en una sartén ideal para sorprender a los comensales con las mejores carnes al su punto justo de cocción. Esta sartén tiene un peso de tres kilos, por lo que no es nada pesada para mover o para dejar en el fuego esperando a que tu plato esté listo.

Puedes conseguir la sartén de hierro fundido de Lidl con una base lisa o también lisa. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este producto por solo 14,99 euros, un auténtica ganga para una sartén de estas características.