Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera con la que tendrás café en solo unos instantes: disponible por solo 11,99 euros

Si te gusta el café no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la cafetera con la que tendrás café casi al instante y que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una cafetera de prensa francesa con la que solo necesitarás agua caliente para prepararla, siendo super sencillo tener café al instante.

Con esta cafetera disfrutarás del mejor café, con todo su sabor, a diferencia de otras cafeteras donde el sabor del café se nota mucho más aguado.

Además, también es muy útil para preparar café y dejarlo toda la noche en la nevera, creando así un café mucho más fuerte si eres de las personas a las que les gusta mucho el café.

Esta cafetera de prensa francesa está realizada en cristal y metal, con un moderno diseño que seguro que combina con toda tu cocina.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetería de prensa francesa tenía un precio de 29,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 59 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros, sin duda una oferta difícil de rechazar.

Agencia ATLAS | Foto: Irma Collín

¿Qué café prefieren los más cafeteros?

Cuando se habla de auténticos aficionados al café, las preferencias cambian respecto al consumidor ocasional. Para quienes no conciben el día sin varias tazas, el café no es solo una bebida, es una experiencia donde importan el origen, el tueste y la forma de preparación. En general, los más cafeteros se inclinan por el café solo o espresso, ya que permite apreciar mejor el sabor real del grano sin añadidos. Dentro de esta categoría, cada vez gana más peso el café de especialidad, con granos seleccionados y perfiles de sabor más complejos.

Otro aspecto clave es el tipo de grano. Los amantes del café suelen preferir arábica 100%, valorado por su aroma y matices, más amargo y con mayor contenido en cafeína. Además, muchos optan por café recién molido, ya que conserva mejor sus propiedades.

En cuanto a la preparación, métodos como la cafetera italiana, la prensa francesa o el café filtrado son habituales entre los más exigentes, que buscan controlar cada detalle del proceso.