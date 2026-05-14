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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la almohada cervical más barata del mercado: ideal para relajar la musculatura del cuello, los hombros y la espalda

Un auténtico chollo que garantiza el mejor descanso

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas.

Llega a Lidl en unas horas el palo vaporizador low cost que arrasa entre aquellos a los que les da pereza limpiar: suelo limpio en dos pasadas. / Cedida

E.F.

Lidl ha lanzado una nueva promoción que se presenta como la solución definitiva a un buen descanso. Se trata de la a almohada cervical que combina calidad y resistencia y cuyo precio es de tan solo 14,99 euros.

Descanso garantizado

Uno de los principales atractivos de este artículo es que está compuesto por una espuma viscoelástica, ideal para brindar soporte ergonómico, adaptándose a la forma de la cabeza y el cuello gracias al calor corporal para aliviar puntos de presión.

El fabricante señala que esta almohada es la más indicada para aquellos consumidores que duermen de lado y boca arriba, ya que sus fibras de bambú suaves y flexibles contribuye a relajar la musculatura del cuello, los hombros y la espalda.

Almohada Lidl / Lidl

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a paritr de mañana se formen largas colas de consumidores a las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente almohada que por tan solo 14,99 euros garantiza el mejor de los sueños.

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