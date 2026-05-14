Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente recortadora de pelo que es la más barata del mercado: por solo 15,99 euros

Si quieres estar siempre perfecto no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, donde venden la potente recortadora de pelo que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 15,99 euros.

Se trata de la recortadora de barba Remington MB320C, con ella no quedan deseos abiertos en el tema del peinado de la barba: desde la barba de 3 días hasta la barba completa, pasando por el trabajo de acabado detallado, el recortabarbas domina todas las exigencias.

Recortadora. / Lidl

Gracias a una rueda de ajuste de 9 niveles con nueve ajustes de longitud, las cuchillas con revestimiento de cerámica ponen casi cualquier barba en la forma deseada y brillan con un rendimiento de corte profesional.

Esta recortadora cuenta con 11 peines intercambiables y cuenta con cuchillas con revestimiento de cerámica, y no solo podrás utilizarla para la barba, también para el pelo de la cabeza.

Increíble descuento

Esta potente recortadora tenía un precio de 51,99 euros pero ahora en Lidl tiene un descuento increíble del 69 por ciento, con lo que se queda en solo 15,99 euros, un chollo.