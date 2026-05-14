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Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con la cortina de ducha más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 4,99 euros

Las cortinas de baño de la marca exclusiva de Aldi Home Creation están disponibles en beige o con estampado por un precio excepcional.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pulverizador más barato del mercado para la mampara de la ducha.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pulverizador más barato del mercado para la mampara de la ducha. / Pexels

Benito Domínguez / A. O.

¿Cambias de cortinas de ducha cada cierto tiempo? Si es así, debes saber que es recomendable hacerlo, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Aldi donde venden las cortinas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en dos modelos por solo 4,99 euros y ya se esperan colas kilométricas a partir de mañana para hacerse con ellas.

Se trata de unas cortinas de baño de la marca exclusiva de Aldi Home Creation que son de PEVA. Además, para que aguante durante mucho tiempo cuenta con 12 ojales reforzados y anillas de sujeción.

Estas cortinas de baño tienen unas medidas 180 x 200 centímetros, con lo que te servirán tanto para la ducha como para la bañera.

Además, podrás elegir entre dos diseños. Por un lado, uno en beige, más clásico; mientras que también las tienen disponibles con un estampado que le dará una nota de color a tu baño.

VÍDEO | Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado

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E. V.

Pero lo mejor de todo es que estas cortinas de baño tienen un muy ajustado precio, 4,99 euros, sin duda una oferta que no podrás dejar escapar.

¿Todavía se usan las cortinas de baño?

La respuesta es clara: no han desaparecido, pero sí han cambiado su papel en los hogares. Aunque durante años fueron la opción más común, hoy conviven con alternativas como las mamparas, que han ganado protagonismo por su estética y comodidad. Aun así, las cortinas siguen siendo muy utilizadas, sobre todo por su precio económico, fácil instalación y versatilidad. Son especialmente habituales en viviendas de alquiler, segundas residencias o baños donde no se quiere hacer una reforma.

Además, han evolucionado: ya no son solo de plástico básico. Ahora existen modelos decorativos, textiles e incluso impermeables con diseños modernos, lo que las convierte también en un elemento estético.

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Eso sí, tienen un punto débil: requieren más mantenimiento. Si no se limpian con frecuencia, pueden acumular humedad, moho u olores.

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