La forma más rápida y eficaz de limpiar la casa de verano en tu pueblo después de todo el invierno sin pisar

Con la llegada del buen tiempo, son muchos los que ya están planteando la vuelta a la casa del pueblo a partir de junio, sobre todo, cuando los niños acaban las clases. Sin embargo, el regreso después de meses cerradas implica polvo, olores y una sensación de abandono que cuesta días recuperar para volverla a convertir en hogar limpio y acogedor".

La clave no es limpiar más, sino hacerlo con orden para recuperar el espacio en poco tiempo con las máximas garantías de higiene. No pasa nada si hay alguna telaraña pendiente, ya que en el uso diario esos detalles acabarán por desaparecer, pero una limpieza general es más que necesaria para desinfectar.

Pero antes de ponerte a fregar y barrer, lo primero al llegar es ventilar a fondo. Abre todas las ventanas y puertas durante al menos 30 minutos para renovar el aire y eliminar olores acumulados. Antes de empezar a limpiar, conviene hacer una revisión rápida: comprobar que no hay humedades, insectos o pequeños daños.

El polvo, al ataque

A continuación, comienza por lo más importante: el polvo. Usa un paño húmedo o una bayeta de microfibra para evitar que se levante y se extienda por toda la casa. Empieza por las zonas altas (estanterías, muebles) y ve bajando hasta suelos.

En la cocina y el baño, es recomendable utilizar productos desinfectantes suaves, especialmente en superficies que llevan tiempo sin uso. Deja correr el agua unos minutos para limpiar las tuberías y evitar malos olores.

El suelo será lo último. Una pasada de escoba o aspirador y después fregado con agua y un poco de limpiador bastará para devolver la sensación de limpieza.