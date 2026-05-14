Colocar una botella de agua caliente debajo de la ropa de la lavadora: la forma más rápida para secar camisas y pantalones sin usar secadora

Ya está aquí la primavera y aunque con esta estación llega la subida de las temperaturas también es época de lluvias esporádicas que puede mojar nuestra colada cuando la dejamos secando en el exterior, por lo que debe volver al interior. Con la humedad ambiental, secar la ropa mojada no es tarea fácil. Sin embargo, hay una solución sencilla e ingeniosa que puede echarte una mano. Para ponerla en práctica, solo necesitarás botellas de agua.

Estas podrían revolucionar tu rutina . Este método, fácil de llevar a cabo y económico, permite reducir a la mitad el tiempo de secado. El método se basa en un principio físico muy sencillo.

Fuente de calor

Solo tienes que utilizar una fuente de calor difuso para acelerar la evaporación del agua de los tejidos. Una botella llena de agua caliente colocada debajo de un tendedero genera un calor suave que calienta el aire cercano a la ropa. Este proceso permite que la humedad de la ropa se evapore más rápidamente. Esto es especialmente cierto en el caso de tejidos gruesos o delicados, como la lana.

El funcionamiento es tan sencillo como ingenioso. De hecho, el aire calentado que rodea la ropa absorbe y elimina con mayor eficacia la humedad atrapada en las fibras. Para poner en práctica este truco, basta con reunir unas cuantas botellas de plástico vacías con sus tapones. Asegúrate de que las botellas estén en buen estado y puedan soportar el agua caliente sin deformarse. A continuación, llénalas con agua muy caliente, pero no hirviendo, para evitar dañarlas.

Siempre en perchas

Cuelga la ropa en perchas y coloca las botellas llenas de agua caliente justo debajo. El calor que desprenden estas botellas calentará el aire que rodea la ropa. Esto favorecerá un secado más rápido. Si tienes varias botellas, colócalas estratégicamente debajo del tendedero para maximizar la eficacia de esta técnica. Este truco no solo es económico, sino también ecológico.

Paula Ordóñez

A diferencia del uso de una secadora o un radiador, no requiere energía adicional. Así podrás reducir tu factura de la luz. Basta con una simple botella reutilizable para poner en práctica este método.

Además, es un truco que se adapta perfectamente a tus necesidades. Tanto si tienes una gran cantidad de ropa como si solo son unas pocas prendas, basta con añadir o quitar botellas según la cantidad de ropa que haya que secar.