Tu casa olerá como una cesta de ropa recién lavada con solo cuatro incredientes y cinco minutos

Los malos olores son los peores enemigos de muchos hogares impolutos. Se impregnan en cada rincón de la casa y da igual si está limpia o sucia, parecerá totalmente descuidada si no huele bien.

Para evitarlo, hay un montón de secretos de abuela que se han ido perfeccionando con el paso de los años con el objetivo de dar con un método que haga que la casa huela de maravilla.

La creadora de contenido Maribel Mendoza dio con un método que es realmente sencillo y barato a la par que efectivo: solo necesitarás sal, alcohol, suavizante, clavos y un recipiente de cristal o cerámica.

Los pasos a seguir son asombrosamente sencillos, y tendrás tu nuevo ambientador listo en menos de cinco minutos.

Lo primero que harás será llenar el recipiente de sal. Después, llenarás un tapón con alcohol de farmacia, del que se utiliza para desinfectar la piel, y lo echarás al recipiente. Harás lo mismo con el suavizante y después lo mezclarás todo con una cuchara. Para finalizar, colocarás los clavos encima de la mezcla y lo colocarás en las esquinas de la casa. Para que sea más efectivo puedes colocarlo debajo de ventanas o cerca de puntos de corriente, siempre y cuando no esté demasiado cerca de ninguna fuente de calor para así evitar accidentes.

Recuerda cambiar tu ambientador casero periódicamente para mantener la casa fresca y con buen olor.

De esta manera, tu casa siempre olerá como una cesta de ropa recién salida de la lavadora.