Tu hogar no está limpio ni esterilizado por una razón: las tres superficies de tu hogar que no estás limpiando lo suficiente

Algunos de los problemas de salubridad en los hogares se podrían evitar fácilmente con la simple costumbre de desinfectar con periodicidad superficies en las que se acumula la suciedad, la humedad, las bacterias o la grasa.

Estas zonas entran dentro de las más concurridas de los hogares de hoy, pero a la hora de limpiar puede que no le demos la importancia que requieren o, simplemente, que no lo hagamos con la periodicidad necesaria.

Por eso, es necesario que comprobemos la limpieza de estas superficies al menos dos veces por semana.

Moho y olores en las gomas de la lavadora

Unas gomas sucias o en las que la humedad se ha acumulado pueden ser las causantes del mal olor de tu hogar o de que tu ropa no salga limpia y fresca de la lavadora. En los pliegues de estas se acumula la humedad, y además de ventilar la lavadora y mantenerla abierta cuando no la estemos usando, es importante que limpiemos bien las gomas con periodicidad. La forma más fácil, rápida y orgánica de hacerlo es pasar un paño con vinagre y aceite de árbol de té por ella.

Una solución realmente rápida y sencilla para la causa de casi la mitad de los malos olores en hogares, sobre todo cuando se trata de apartamentos pequeños.

Olor a grasa vieja en la campana

Los filtros de la campana extractora pueden generar malos olores e incluso dejar progresivamente de funcionar correctamente si no tenemos una buena rutina de limpieza. Con limpiarlos, al menos, una vez a la semana, bastará, pero es importante hacerlo bien. La grasa vieja, propulsada por la presión del aire de la campana, puede dejar un olor rancio en la cocina si no se mantiene adecuadamente el extractor.

La solución más fácil y efectiva es sumergir los filtros en agua hirviendo con desengrasante durante unos cinco o diez minutos. Después, habrá que secarlos y volverlos a colocar.

Bacterias y gérmenes en el cubo de basura

El cubo de basura es el padre de la gran mayoría de los problemas de salubridad en el hogar. Resulta, con diferencia, una de las superficies en las que mayor suciedad, gérmenes y bacterias se aculmulan, pero es una de las que más gente se olvida de limpiar. Para que la suciedad (y los olores) no se acumulen, es importante limpiarlo dos veces a la semana, o como mínimo una para personas que vivan solas.

La forma más efectiva de limpiarlo

Necesitarás únicamente tres productos para mantener impoluto tu cubo de basura. Solo tendrás que mezclar en un recipiente con spray agua, lavavajillas y vinagre de limpieza y pasar un trapo o bayeta impregnada con la mezcla. Después, tu cubo de basura habrá quedado perfecto.

Un tip extra para evitar que la basura desprenda olores es pegar en la parte interna de la tapa un parche de fieltro con aceite de eucalipto.

Para poder cambiarlo con periodicidad, hazlo con una cinta adhesiva ligera de doble cara.