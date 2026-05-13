Una nutricionista advierte sobre los inconvenientes de incluir el ayuno intermitente en las dietas: "No es mágico ni milagroso"

Llega el buen tiempo y con él las ganas de lucir cuerpazo en pleno periodo estival. Un gran reto para muchas personas que, meses previos a las llegada del verano, lidian con rutinas cuyo objetivo es combatir esos "kilitos de más".

Es cierto que existen gran variedad de dietas, sin embargo algunas de las más comunes son regímenes populares, a menudo restrictivos y sin base científica sólida, que prometen pérdida de peso rápida, pero suelen ser insostenibles y riesgosas para la salud.

Entre todas ellas, hay una que se mantiene entre las más empleadas: el ayuno intermitente. Este tipo de dieta sigue un patrón alimentario que alterna periodos de ayuno (sin comer) con periodos de ingesta. Se enfoca más en cuándo comer que en qué comer, reduciendo la ventana de ingesta diaria para promover la pérdida de peso, la sensibilidad a la insulina y la reparación celular. Los métodos comunes incluyen ayuno 16/8 (16 horas de ayuno) o 14/10.

Sin embargo, algunos expertos como la nutricionista Eider Sánchez dejan claro cómo puede afectar a largo plazo esta práctica cada vez más extendida. En una entrevista para el hospital Quirón Salud, adviertió sobre los principales beneficios e incovenientes al incoporar esta dieta a la rutina.

¿Cómo realizarlo?

«En diferentes estudios se ha demostrado que la reducción de peso que se consigue no va más allá de la propia disminución calórica, es decir, que el ayuno como tal no implica mayor beneficio que la disminución de peso» , comienza advirtiendo la experta.

Asimismo, insiste en que no todo el mundo es apto para seguir este tipo de dietas, por ello se necesita un estudio previo del paciente para valorar si cumple los requisitos necesarios para afrontar un ayuno intermitente. «Toda dieta o estrategia nutricional tiene que ser como un traje a medida y estar elaborada y diseñada para cada persona teniendo en cuenta muchos factores. Por tanto, lo que sirve a una persona puede ser que a otra no», señala. Así pues, aquellas personas que tengan una mala relación con la comida o pacientes con problemas psiquiátricos, no es recomendable que la incluyan en sus rutinas.

La nutricionista lo tiene claro, hay que seguir "una alimentación repleta de verduras, hortalizas, frutas y rica en legumbres, con proteínas y grasas de calidad, frutos secos… evitando alimentos procesados".

Ventajas e inconvenientes

Es cierto que ayunar puede presentarse como un reto sumamente difícil de afrontar, pero una de las técnicas claras consiste en «incluir en el periodo de ayuno las horas de sueño para facilitar el ayuno», aunque ese horario «implica saltarse una o dos comidas principales como son el desayuno y la cena» indica la experta.

Además, advierte de las contraindicaciones que pueden surgir si la persona no es apta para incluir un ayuno en sus rutinas: "Se pueden producir déficit nutricional, migrañas, deshidratación o problemas de ansiedad, irritabilidad, conciliación de sueño y concentración".

A pesar de los inconvenientes, señala que investigaciones actuales atribuyen ventajas al ayuno intermitente. Entre ellas destacan el retraso del envejecimiento celular y el fortalecimiento de las defensas. Asimismo, podría ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas y optimizar los resultados de la quimioterapia al reducir su toxicidad.