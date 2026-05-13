Multado con 200 euros un conductor en ciudad que circulaba por su carril pero ignoró las luces tras acelerar: la Guardia Civil extrema la vigilancia con nuevas S-991c

A la hora de circular por carretera hay que extremar la vigilancia no solo en la velocidad, sino también en todo lo que nos rodea. Más aún cuando entramos en ciudad, donde los peatones son otro elemento fundamental a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que dentrod el caso urbano, aumenta el riesgo de colisiones por corto alcance en rtondoas, incorporaciones. Todo ello sin pasar por alto los atropellos.

Tal y como recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) en su informe de siniestralidad mortal del pasado año, "el 2025 ha sido el de mayores cifras de movilidad de la serie analizada. Por otro lado, sin contar los años de la pandemia, las cifras de mortalidad son las más bajas de los años analizados (en el año 2019 se registró el mínimo con 1.101 víctimas mortales). Concretamente se han registrado un total de 1.028 siniestros mortales, 1.119 personas fallecidas y 4.936 personas heridas hospitalizadas. Estas cifras, suponen unas 3 personas fallecidas y 14 personas heridas hospitalizadas al día. Además, si se comparan con en el mismo periodo del año 2024, suponen una disminución de 14 siniestros mortales, una disminución de 35 personas fallecidas y un aumento de 267 personas heridas hospitalizadas".

Por ello, en ciudad existen diferentes dispositvos de control de irregularidades en el tráfico cuyo incumplimiento supone una sanción elevada al conductor y una multa económica. es el caso de la señal s-991c. Esta nueva señal la DGT, activa desde 2025 en España, indica la presencia de un dispositivo de control de paso en semáforos en rojo (radar foto-rojo). Su objetivo es aumentar la seguridad en cruces urbanos, advirtiendo de cámaras que capturan automáticamente a vehículos que incumplen la señal de stop, conllevando multas de 200 euros y 4 puntos.

Tal y como explican los expertos de RACE, este sistema sólo entra en funcionamiento y capta fotografías a color (tanto de día como de noche) cuando el semáforo está en rojo. Para que sea válida la denuncia debe haber dos fotos: en la primera foto el vehículo debe aparecer antes de la línea de detención con la luz en rojo. Si pasa el semáforo en ámbar no hay motivo de sanción. En la segunda foto el mismo vehículo debe fotografiarse tras la línea de detención, con la luz en rojo en el semáforo. De esta forma, se demuestra que el coche se ha saltado el semáforo.

"Cuando el sistema realiza las dos fotografías, posteriormente una persona comprueba de forma física si las dos fotografías son correctas para que así se pueda enviar la denuncia definitiva al supuesto infractor. Eso sí, es fundamental que el semáforo foto-rojo esté anunciado y señalizado para que los conductores tengan constancia de este sistema de control. Si no, la denuncia no será válida", aclaran desde RACE.